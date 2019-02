Muñoz no se disculpa con Luis Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La ministra María Julia Muñoz se mantuvo en sus dichos respecto del precandidato blanco Luis Laca-lle Pou, pese a ser fuertemente cuestionada por la oposición.

Muñoz dijo la semana pasada que el legislador entró al Parlamento por los votos de su mamá, que nunca trabajó y que no sabe sacar un boleto. Entrevistada ayer en el programa Vespertinas de Canal 4, la ministra sostuvo que “si alguien me demuestra que lo que dije no es verdad, le pido disculpas a Lacalle Pou. Recuerdo la lista 400, de Julia Pou, en la que cuando llegó al Senado, el primer suplente era el hijo. Entró prácticamente con esos votos, salvo que le contemos los 250.000 que dice que aportó Graciela Bianchi. Ella dice que aportó eso, capaz es cierto”, dijo.



Señaló que vivir en La Tahona “no lo inhabilita para nada” a ser presidente, pero “lo que sí inhabilita es decir que el presidente vive en una burbuja, mientras vive en un lugar que yo puedo decir que es una burbuja”. Luego aseguró que no cree “que sea una campaña sucia esto”. “A mí me han hecho campaña sucia, pero de sucio esto no tiene nada, porque mentira no dije ninguna”.