Muñoz: critican la compra de museo por “ignorantes”

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz tildó de “ignorantes” a quienes critican la decisión del Estado de comprar el Museo Gurvich y el acervo del pintor lituano- uruguayo José Gurvich en casi tres millones de dólares.

La secretaria de Estado, dijo a radio Monte Carlo en Punta del Este que “ignorantes hay siempre” al ser consultada sobre quienes critican la decisión del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). “La obra de Gurvich, uno de los principales pintores uruguayos, no puede perderse como ha sucedido con las obras de otros talentos uruguayos que crearon como Torres García que hay lamentablemente en el país poca obra de él”, dijo Muñoz. Para la ministra, el Museo Gurvich “es un museo hermoso” y está “en uno de los principales puntos de acceso al turismo”.



Muñoz informó que también se compraron tres obras del artista Gonzalo Fonseca para preservar el acervo de otros talleristas de la Escuela del Sur, el taller de Joaquín Torres García y semillero de varios pintores relevantes uruguayos. Según informó Búsqueda, el Estado recibió la autorización del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) para comprar el edificio y la colección de más de 200 obras de Gurvich, por 2,8 millones.



El jueves en la revista Galería, su directora, Adela Dubra escribió un editorial titulado “¿Es necesario que compremos el Museo Gurvich?”. Allí lanzó: “Se podría pensar en algunas de las dependencias del Estado que están vacías (desde la Quinta de Batlle en Piedras Blancas, que está cerrada, a la Estación de AFE, que no pertenece al MEC, es cierto). ¿Por qué no un Museo Barradas?”. La posición de Dubra tuvo eco en las redes sociales. “En la compra lo que falta es transparencia”, tuiteó el senador y precandidato colorado, José Amorín Batlle.