Muñoz afirmó que la FIFA "no puede" intervenir a la AUF

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, fue enfática al afirmar que "no puede haber un organismo internacional que intervenga asociaciones nacionales", en referencia a la decisión de la FIFA de intervenir la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).



Durante una rueda de prensa realizada este martes en la Estación Central de Ferrocarriles de AFE, la ministra indicó que tanto los cambios de estatuto como lo que debe hacer una asociación civil dentro del país "es competencia del Uruguay, no de los organismos" internacionales.

"Por ahora el ministerio está observando las negociaciones que está haciendo la propia AUF con la FIFA", expresó Muñoz y agregó que "las violaciones de los estatutos corresponde estudiarlas cuando alguna de las partes hace la denuncia".



La ministra aseguró que "no es posible que intervenga un organismo internacional y diga cómo se modifican los estatutos de una asociación civil que está radicada en el Uruguay".



Por otra parte indicó que si bien la Asociación se rige por la FIFA en lo que tiene que ver con los aspectos internacionales, no implicaría una intervención. Para explicar esto ejemplificó: "Uruguay integra las Naciones Unidas" sin embargo "Naciones Unidas no interviene en los países".

La FIFA decidió intervenir la AUF en el marco del escándalo de los audios que generó una investigación penal en curso y la renuncia forzada del expresidente de la Asociación, Wilmar Valdez. La medida de la FIFA implica la toma del poder administrativo y financiero de la AUF.



En un comunicado, la FIFA informó que instalará en la AUF un comité de regularización que tendrá tres funciones claves: gestionar la actividad rutinaria de la AUF; ajustar los estatutos de la institución para adecuarlos a los de FIFA y Conmebol; y finalmente llevar a cabo las elecciones.