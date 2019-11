Mujica tras victoria de Lacalle: "No ganó la oposición, sino que perdió el Frente Amplio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente y senador electo, José Mujica, señaló este jueves en diálogo con Telenoche tras conocerse el triunfo de Luis Lacalle Pou en el balotaje: "No ganó la oposición, sino que perdió mi fuerza política porque se quedó demasiado tranquila cuando tenía que trabajar".

Consultado sobre si faltó militancia por parte de su partido, dijo: "Se verá después, pero creo que sí"



En tanto, señaló: "Es así, Uruguay tiene que respetar los resultados y nosotros tenemos que acompañar la decisión".



Respecto a los resultados de este segundo escrutinio que ratifican la victoria del líder blanco, Mujica señaló que "era evidente, en general los votos observados mantienen la proporción de los votos generales, así que yo no esperaba ninguna novedad".



Sobre cómo se parará el Frente Amplio en la oposición, tras 15 años en el gobierno, el exmandatario sostuvo que "no se debe bombardear inútilmente al nuevo gobierno, debe sí batirse por aquellas cosas que considere importantes para la gente".



"El problema no es el Frente, es la suerte de la gente, y sobretodo la gente común y corriente, los trabajadores, la gente más humilde. Ahí es donde hay que dar eventualmente batalla o acompañar (a la oposición)", enfatizó Mujica.

Lacalle Pou sumó sobre las 12 del mediodía de este jueves 3.090 votos (que luego se incrementó) en una primera revisión del segundo escrutinio lo que le dio una ventaja sobre Daniel Martínez ya insuperable y lo convirtió en el próximo presidente de Uruguay a partir del 1° de marzo.

Martínez saludó a través de las redes sociales y anunció que tendrá un encuentro personal con Lacalle Pou mañana viernes. Asimismo varios dirigentes políticos saludaron a Lacalle Pou así como mandatarios del exterior.