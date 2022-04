Mujica no ve "ámbitos de diálogo" entre el FA y el gobierno y pide políticas diferenciales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica aseguró este lunes que no ve ámbitos de diálogo entre el Frente Amplio y el gobierno y llamó a aplicar medidas diferenciales a favor "de los más debilitados".

"No veo ámbitos de diálogo" entre el Frente Amplio y el gobierno, aseguró Mujica en diálogo con Punto de encuentro (Radio Universal). "No lo veo por el encuadre psicológico del gobierno, por la matriz psicológica. Acá hay un problema de temperamento, de forma de ser, de construcción de madera intelectual", dijo.

"Con el flaco (Alejandro) Atchugarry, por ejemplo, era difícil que cada 15 días uno no tuviera una conversación política cuando era ministro de Economía, cuando las papas quemaban, porque era un hombre abierto. No significaba que se pudiera concordar, pero se podía intercambiar con profunda consideración y respeto. Eso no existe hoy en este gobierno, ni creo que vaya a existir. Ojalá que me equivoque", añadió en ese sentido.



Consultado sobre a quién se refiere cuando habló de "madera intelectual", retrucó: "Al presidente de la República, que es el que corta el bacalao. Este es un poder concentrado en la Presidencia de la República". Aseguró que Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou "tienen conversación, que no es lo mismo. Dialogar es intercambiar: te llevo alguna y tú me llegas alguna otra", dijo.

Situación económica

Mujica planteó que "hace rato que los bolicheros de los barrios pobres están fraccionando como pueden", aunque consideró que "es bueno que autoricen lo que inevitablemente está pasando". Esto en un contexto que Canelones aprobó esta medida y Montevideo lo evaluará esta semana con Cambadu.



"El hombre y la mujer común del Uruguay está padeciendo una carestía de los alimentos, y esto está golpeando también en toda América Latina. ¿Las medidas que puede tomar el gobierno? Y bueno: bajas impositivas, etcétera, etcétera".



Sobre la propuesta de Cabildo Abierto de sacarle el IVA a 19 alimentos, que contó con el apoyo del Frente Amplio en la Comisión de Hacienda, planteó: "Yo creo que es imposible una baja global. Habría que tener la caridad de bajarle al que está más contra las cuerdas. Creo que hay sectores que no van a dejar de comer, ni van a sufrir".



"La batería habría que emplearla, concentrar a favor de los más debilitados, de los que tienen peor poder adquisitivo. La medida general termina que le estoy bajando a gente que puede pagar", remarcó.



En ese sentido, planteó que "tener políticas diferenciadas es tener justicia". Esto lo tradujo en que "los medios que se van a disponer van a ser muy pocos y van a incluir gente que puede respirar a pesar de las dificultades".



Consultado sobre si tendría una sugerencia para el gobierno en materia de combustibles, dijo: "Creo que es un problema difícil, pero se pueden hacer cuestiones selectivas". Y puso como ejemplo, "en términos técnicos promedio puede establecer una cifra (de) cuántos litros de gasoil significa la siembra de una hectárea de trigo o cebada, o de lo que fuera. No es un consumo infinito (entonces) puede bajarle al que va a producir esa cifra teórica a partir de un número. Ahora sí está dando vueltas con la camioneta , paseando y eso no tiene por qué bajarle".



"Para ser justos hay que ser concretos, pero eso trae dificultades técnicas. Por eso los mecanismos de tarjetas permiten estas cuestiones, pero bueno, no sé lo que harán", subrayó.

Reforma seguridad social

También se refirió a la reforma de la seguridad social que es considerada la próxima gran reforma del gobierno. En referencia a que se busca solucionar este aspecto para los próximos 30 o 40 años, lanzó: "Dentro de 40 años va a haber gente que va a vivir 140 años (...) no va a ser para todos, pero va a haber gente con mucha plata que le van a cambiar el hígado, esto y lo otro, es inevitable eso".



"Inevitablemente para las sociedades modernas va a haber que subsidiar la seguridad social. Esto nos implica que tenemos que luchar por el desarrollo económico para tener los medios. No creo que los ajustes que podamos hacer, que hay que hacerlos, resuelvan definitivamente el problema", indicó.



"Por suerte la humanidad va a vivir más, por lo tanto, nuestro problema de la seguridad social significa que tenemos que desarrollarnos como país para los medios para poder atender esto. Mientras tanto, hay que modificarla para aliviar porque tiene un peso muy grande en la economía, pero ese costo va a seguir creciendo", insistió.



De todos modos, no marcó una postura a priori. "Se va a discutir, es un tema difícil. No creo que se resuelva solo aumentando la edad", adelantó.

Edil "¿Qué se espantan? Toda la vida pasó eso, y no es que se compren, es que la gente tiene visiones distintas. El tipo está mirando en su pago y quiere que le arreglen el caño este, el otro y el otro, porque el problema es con fulano y mengano, la gente que lo rodea, y el tipo tiene esa urgencia", dijo sobre las negociaciones entre la administración frenteamplista de Canelones con el edil nacionalista Juan López, que dio el voto decisivo para un fideicomiso de US$ 44 millones.



"No es venderse ni nada por el estilo, es una exageración lo que dijeron", remarcó el expresidente.