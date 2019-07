Mujica sobre UPM y el medio ambiente: "No van a poner bosta arriba de la mesa donde comen"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente de la República José Mujica se refirió este martes a la confirmación de la construcción de una segunda planta de celulosa de la empresa UPM en Uruguay y dijo que los empresarios finlandeses "no van a poner bosta arriba de la mesa donde comen".



"Para mí no es ninguna noticia, es la confirmación. Yo nunca tuve dudas", dijo Mujica en diálogo con M24.



Esta madrugada UPM confirmó que invertirá en una segunda planta de celulosa de eucalyptus en Uruguay y ello implicará una inversión global de más de US$ 3.000 millones. La planta de la firma finlandesa estará ubicada en Durazno en una zona franca y tendrá capacidad para producir 2,1 millones de toneladas de celulosa por año.



"Los finlandeses, como cualquier empresario, no son carmelitas descalzas, vienen a buscar ganar, eso hay que verlo. Ahora, nosotros tenemos que ver esta otra parte: ¿nos conviene o no nos conviene?”, consideró Mujica en referencia a que uno de los objetivos de la empresa es que una vez construida la planta los sindicatos no tomen medidas extremas y que haya negociación ante cualquier conflicto.

RELACIONADAS Llamados de UPM: prevén importante llegada de personas en busca de trabajo a Durazno y Tacuarembó By Mayte De Leon Llamados de UPM: prevén importante llegada de personas en busca de trabajo a Durazno y Tacuarembó Llamados de UPM: prevén importante llegada de personas en busca de trabajo a Durazno y Tacuarembó Gobierno acordó instalar oficina del MTSS en la nueva planta de UPM para evitar conflictos By Lucía Baldomir Gobierno acordó instalar oficina del MTSS en la nueva planta de UPM para evitar conflictos Gobierno acordó instalar oficina del MTSS en la nueva planta de UPM para evitar conflictos

En relación con el medio ambiente el ex mandatario dijo que los finlandeses "son cuidadores del medio ambiente, pero no porque sean buenos" sino "porque pierden valor en la cotización internacional de la bolsa" . "Cuidan el medio ambiente más que nosotros y han evolucionado tecnológicamente como para cuidarlo porque también les conviene al bolsillo de ellos", agregó.



"Seguramente que hay transformaciones en el medio ambiente", dijo Mujica sobre los efectos de la planta de producción de celulosa pero consideró que esos efectos no generan "ningún cataclismo".



"Yo confío mucho más en los finlandeses que en nosotros", dijo Mujica e insistió en que no "porque sean carmelitas descalzas o angelitos sino porque les conviene". "Son inteligentes, no van a poner bosta arriba de la mesa donde comen porque tienen mucho para ganar de lo que está en juego, eso es lo que tenemos que entender", consideró.



Mujica dijo que si los empresarios "fueran unos capitalistas chantas de corto vuelo" harían "unos mangos y dejan el agujero". "Estos trabajan con un sentido de largo plazo", comentó.



El expresidente contó que visitó Finlandia y que anduvo en un auto " cuya carrocería estaba hecha todo con celulosa" y que también vio "unas tejas hechas de celulosa". "Tienen todo un campo de investigación, están en condiciones de producir combustible líquido con residuos forestales y si no lo hacen es porque económicamente con el precio del petróleo no cierra, pero trabajan en el largo plazo", sentenció.



Mujica dijo que "las dos plantas que están funcionando ( en Uruguay) producen tanta energía o más que el río Negro" y apuntó que eso "no es poca cosa".