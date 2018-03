Mujica no se sorprendió con el pedido de procesamiento de Sendic

El expresidente, José Mujica, aseguró que no se sorprendió tras conocerse el pedido realizado por el fiscal Especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, de procesar a Raúl Sendic y otros exjerarcas de Ancap.



"No me sorprendió mucho", dijo Mujica en una rueda de prensa recogida por Telenoche, "hay mucha prédica" sobre el tema, aseguró el actual senador.



Por otra parte también afirmó que primero tiene que ver los argumentos del fiscal para realizar el pedido y luego esperar al fallo de la Justicia para poder opinar al respecto.



Pacheco pidió para Sendic el procesamiento como "autor responsable de reiterados delitos de peculado en reiteración real, con dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley".



La solicitud del fiscal llega a dos años del inicio de las investigaciones en el Juzgado de Crimen Organizado, y tras un expediente que alcanza las 3.800 páginas.