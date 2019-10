Mujica sobre Sanguinetti y la postura con la reforma: "Es una talenteada" para no perder

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pasó de la neutralidad a la simpatía. Eso dijo a El País el expresidente y candidato al Senado Julio María Sanguinetti al hablar sobre la reforma constitucional impulsada por la campaña "Vivir sin miedo" de la mano del senador blanco Jorge Larrañaga.

"Nuestros correligionarios que usan su libertad para votar el Sí, cuentan con nuestra simpatía y estímulo (...) Pasé de una neutralidad comprensiva a una simpatía, y yo no estoy diciendo que voy a votar porque todavía me duele en lo jurídico", indicó el colorado.



El también expresidente y candidato al Senado José Mujica habló sobre la postura de Sanguinetti en diálogo con el programa radial Doble Click (Del Sol FM). "No es otra cosa que una talenteada", aseguró.



Mujica interpretó que el Partido Colorado "tiende a perder alguna gente por el lado de la derecha" y al hablar en forma positiva de la reforma "está intentando preservar eso (los votos)".



"Es un viejo piloto, no pienso que lo esté haciendo porque sí, no creo que tenga un convencimiento del asunto sino que es una maniobra de carácter táctico", aseguró.



El expresidente aseguró además que es esa derecha la que captó los votos de Cabildo Abierto y que, por tanto, dejaron al Partido Colorado en una situación de desventaja, según lo reflejan las últimas encuestas.

El plebiscito "Vivir sin miedo" propone la creación de una Guardia Nacional integrada con 2.000 soldados para colaborar en la seguridad pública del país. También, hace hincapié en los allanamientos nocturnos de los domicilios con autorización del juez. Asimismo refiere al cumplimiento efectivo de las penas en el caso de los delitos más graves y la posibilidad de aplicar prisión permanente revisable a determinado tiempo.