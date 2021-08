Mujica, Sanguinetti y Lacalle Herrera hablan en el Parlamento en homenaje a la democracia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el Parlamento se encuentran tres expresidentes de la República: José Mujica, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti. Los tres participan como oradores en un evento del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) en homenaje a la democracia.

"Debemos de entender que defender esta democracia no es solo una rogativa sino que es para intentar construir una realidad mejor que aquella en la que nacimos", afirmó Mujica y consideró que esta es una "época especial" y que la democracia "tiene nuevas amenazas".



Además, comentó: "Si algunos han definido que este es el país del empate, del freno, y el impulso, quiero señalar que las pocas veces que este país acordó nacionalmente logró cosas definitivas que quedaron implantadas y son gesto de progreso".



"Por eso, teniendo diferencias vale la pena recordarlo. Ser uruguayos, ser orientales y ser amigos de nosotros mismos", finalizó.



Por su parte, Lacalle Herrera habló sobre la importancia de los partidos, que son la "columna vertebral" de la democracia. Además, son los "únicos a través de los cuales se llega a aprobar actos que tienen que ser obedecidos".



"Fortalecer los partidos es una obra de bien nacional", agregó.



El expresidente también indicó: "No podemos vivir alimentados por un pasado de 40 años. Hay que poner término a todo lo que sea escarbar en el pasado para que podamos liberarnos de esos recuerdos ya gastados. Y ese sería -ya cumplidos los 80 años, de los cuales 60 (fueron) en estas actividades- mi mayor deseo en este día de conmemoración".

El tercero en hablar fue Sanguinetti, quien dijo: "Está de moda hablar de grietas. Argentina nos contagia con adjetivos, epítetos, construcciones fantasmales que aparecen y se repiten. En nuestro país hay debate, hay discusión, pero no hay grita. Por algo estamos todos aquí en el palacio de las leyes".



A su vez, hizo referencia a las nuevas generaciones: "Vivirán otro tiempo, están viviendo otro tiempo. Cuando yo me fui no había Wikipedia, en la cual consultamos tres o cuatro veces al día. No había Youtube. Los humanos nos comunicábamos de otro modo. Cómo la democracia no va a experimentar cambios cuando la base y la sustancia de ella es la sociedad libre y los seres humanos nos comunicamos distinto". Además, "la riqueza y el poder es distinto".



"Esta democracia debe preservar esos valores, en medio de esos desafíos. El desafío de una comunicación abrumadora, el desafío de ese ciudadano que a veces siente que se representa a sí mismo y no precisa partido ni iglesia, porque simplemente le escribió un mensaje a la noche al presidente, y cree que no durmió por el (mensaje) en Facebook", agegó

Ampliaremos...