Mujica: rivales de Lula “no la tienen fácil”

La vicepresidente Lucía Topolansky ya había incursionado en el análisis de la situación de Argentina y había dicho que es un país bien distinto a Brasil.



Ahora, su esposo José Mujica también analizó la coyuntura de Brasil e insinuó que la población de ese vecino reacciona de manera muy distinta a cómo lo hace la de la vecina orilla.



En un reportaje con el diario “Página 12” dijo que si en Argentina hubiese ido preso un líder como el ex presidente brasileño Lula da Silva, “daban vuelta Buenos Aires”.



“Eso por las tradiciones que tiene el pueblo argentino. Brasil no es así, es distinto, no tiene esa tradición de luchas colectivas, de masas, de múltiples organizaciones sociales que se mueven. ¿En qué desemboca? No sé. Porque si han hecho tanta barbaridad (hay que recordar lo de Dilma Rousseff y eso), no parece que tengan espíritu de detenerse así como así. De todas maneras no la van a tener fácil.



Parte de la opinión a favor de Lula es la consecuencia sociológica de las reformas conservadoras que están metiendo. Lo meten a Lula en cana, pero los efectos de las reformas conservadoras los siente la gente. Y la gente se expresa políticamente. El PT, a la caída de Lula estaba hecho pelota. Y el PT sin Lula es muy poco, pero con Lula es mucho porque es un símbolo que está nucleando todo eso”, reflexionó el expresidente.

También hizo consideraciones sobre la corrupción. “El fenómeno de la corrupción ha golpeado por toda América Latina, pero existe en el mundo entero. Pero es una cosa curiosa, porque en América Latina nos destripamos.



Entre otras cosas rompemos todas las empresas. La Volkswagen, la empresa de fabricación de autos más grande del mundo, se mandó una joda de carácter sideral, no hay nadie en cana, y sigue facturando autos. Paga multas.



A la banca Morgan la vacunaron con tres mil, cuatro mil millones de dólares de multa. Pagan y a otra cosa. Y así sucesivamente. Nosotros destrozamos todo y una empresa (lo digo yo que tengo una visión socializante) es también una construcción social. Si las pocas que tenemos las dejamos destrozadas, ¿a quién favorecemos? A las multinacionales de afuera. Yo preferiría no matar a la empresa porque la empresa es un esfuerzo colectivo y una acumulación de conocimiento, de experiencia, de funcionamiento, romper eso es un disparate”, opinó.