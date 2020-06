Mujica: el respaldo a Villar y el pedido de apoyar al "mercadito barrial"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos días, tras el comienzo de la actividad en algunos sectores desde la irrupción del nuevo coronavirus a mediados de marzo, también se retomó la campaña rumbo a las elecciones departamentales del 27 de setiembre.

Mientras la coalición presenta para las elecciones en Montevideo a una candidata, Laura Raffo, el Frente Amplio resolvió respaldar a tres nombres: Daniel Martínez, Álvaro Villar y Carolina Cosse.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) resolvió apoyar la candidatura de Villar previo a la pandemia. Sin embargo, los primeros casos suspendieron la campaña política hasta hace pocos días, cuando hubo varias expresiones de estos cuatro candidatos que se disputan el poder de la capital.

El lider del MPP, José Mujica, utilizó su columna radial en M24 de este miércoles para recordar el apoyo de su sector al exdirector del Hospital Maciel, Álvaro Villar, quien ingresa a la arena política con esta candidatura.

"Hay que defender al comercio familiar y a la actividad familiar de los barrios. Por eso, he decidido apoyar a (Álvaro) Villar que viene de ese mundo, que conoce ese mundo, y que defiende precisamente ese mundo", remarcó el expresidente.

"Yo sé que no se puede terminar por decreto con la desigualdad, pero hay que ayudar en todo lo posible que la desigualdad que surja sea, en todo caso, fruto del trabajo legítimo y no de la maniobra que permite la concentración de los recursos. Esta es una idea política central", consideró el senador del MPP.

Mujica se preguntó al comienzo de su columna: "¿Quiénes defienden a los comercios de barrio, a las pymes comerciales? ¿Quién se acuerda?. Porque hace pocos días, se armó un griterío porque la IMM apoyándose en el Grupo Centro, grupo en su mayoría de pymes comerciales de la avenida 18 de Julio, habilito una jornada peatonal que tuvo mucho éxito".

En tanto, el senador del MPP apuntó contra los supermercados y los shoppings en varias oportunidades. Por un lado, destacó: "Nos ha sorprendido algunas fotos, la discusión, la cantidad de gente que alborotadamente ha concurrido a las grandes cadenas comerciales, a los shoppings, que naturalmente han estado luchando, haciendo todo lo posible por reiniciar sus actividades. Obviamente que han presionado porque necesitaban trabajar y es natural en la defensa de sus intereses, y de paso, impulsar la existencia de fuentes de trabajo para la masa de trabajadores que se ganan la vida en esos gigantescos medios".

En esa línea, Mujica advirtió: "En las grandes cadenas usted tiene que terminar pagando el costo del pamento porque todo eso cuesta un platal. Es un platal que se gasta para atraer, es como una trampa publicitaria para engatusarle sus emociones. Le ponen dos o tres cositas para que lo atraigan, como la luz a los insectos".

También consideró que unas "pocas cadenas, que por ser pocas tienen la capacidad de acordar entre ellas e imponer condiciones", lo que consideró "la negación del liberalismo comercial en los hechos porque se coarta la competencia por la vía de la concentración, en la compra, lo financiero y todo lo demás".

"Si apostamos a la total concentración vamos a matar lo mejor que tiene la competencia: aprender a convivir entre más o menos semejantes", dijo el expresidente, quien también comentó: "La democracia debe de permitir que vivan los tiburones, pero también debe asegurar que puedan vivir las sardinas".

Mujica afirmó además que no se puede olvidar del "mundo humilde", que entiende está integrado por "pequeños comercios de barrio".

"No pueden hacer campañas con dos o tres o cuatro ofertas tentadoras para que entres al supermercado y después termines ensartado con otro montón de cosas que nada tienen que ver con la oferta. No tienen ese poder, esas espaldas para soportar eso, y no pueden pagar a 60 a 90 días", apuntó Mujica.

Es por este motivo que el expresidente llamó a "acordarse del peluquero o peluquera del barrio, del kiosco, de la panadería del barrio y sus bizcochito', el carnicero que prepara las milanesas, del almacén, del mercadito barrial, de los boliches, en fin. Allí es donde viven familias de humilde clase media que conviven con nosotros, con las inmensas mayorías del pueblo, y a las cuales a veces acudimos por un servicio por un consejo, por una ayuda, por lo que fuera".

"Me he criado en un barrio con una panadería que tiene más de 100 años. No quisiera que desapareciera nunca ante el peso de las cadenas, por lo que ha representado, porque sencillamente cuando era gurí y a veces no tenía un medio para pagar el ómnibus, iba y le pedía al panadero y cuando venía de vuelta, que habría un peso, uno cincuenta con algunas cosas que había llevado a un comercio, le pagaba y así seguíamos viviendo", recordó el líder del MPP.