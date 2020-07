Mujica se refirió a la foto de Lacalle en asado con obreros y habló de "publicidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador y ex presidente de la República, José Mujica, habló sobre la foto que circuló la semana pasada en la que se podía ver al actual mandatario Luis Lacalle Pou compartiendo un asado con los trabajadores de una obra en construcción. "Una cosa son las cosas que se preparan y otra cosa las que se dan", indicó el líder del MPP.

"Yo pienso que, como dijo un poeta jubilado hace tiempo, es un gobierno que parece manejado por una agencia de publicidad. La publicidad está en todos los casos", opinó Mujica durante una entrevista en el programa radial Doble Click (Del Sol FM).

El actual senador indicó que durante su tiempo como jefe de gobierno él no se dedicaba a tener ese tipo de acciones, si bien aclaró que sí entraba "en cualquier boliche y comía".

"Tal vez el problema del asado tuvo la circunstancia del momento en que se daba con la discusión de los salarios, no era el más adecuado", indicó respecto a la polémica que se generó luego de que la foto circulara.

Uno de los que lo criticó fue el senador Oscar Andrade quien a través de su cuenta de Twitter en la noche de ese viernes apuntó a la cantidad de comensales que acompañaron al mandatario.

"Si en una obra donde hay cincuenta trabajadores, aún pagando el asado, quedan solo tres para la foto, la conclusión parece clara: los trabajadores, sin convenio desde abril, quieren tener negociación colectiva donde se les respete el salario, no marketing", dijo.



Sobre Bustillo y Talvi

Mujica también hizo referencia a la reciente salida de Ernesto Talvi y a la llegada de Francisco Bustillo, quien ayer asumió como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

El ex presidente consideró que Talvi era, según las encuestas, el dirigente del gobierno "más calificado" y por tanto "llamó mucho la atención" que lo removieran, que el presidente decidiera la salida "del ministro más popular", dijo y opinó: "Cuando uno está como espectador no tiene explicación ninguna".



"Naturalmente hubo un choque de personalidades fuerte con el presidente", consideró Mujica y explicó que esto tiene que ver en que ambos son personas jóvenes "bastante afirmativos de sus respectivas personalidades".



Con respecto a Bustillo indicó que lo conoció durante su tiempo como mandatario ya que se desempeñaba como embajador en Buenos Aires y por tanto durante sus visitas a Argentina tuvo trato con él.



"Espero que tenga suerte en su trabajo hoy acá en Uruguay y pienso que paradojalmente puede ayudar particularmente en esa cosa tan importante que es la relación con Argentina", dijo el senador. "Yo pienso que él tiene una larga relación con la familia de Lacalle, es blanco de nacimiento, etc etc creo que se va a llevar muy bien porque además tiene mucho piso en la cancillería, está formado en la cancillería", agregó.