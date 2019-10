Mujica y la presidenta del Inisa llevan el tema militar a la campaña y generan ola de críticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una frase de José Mujica y una idea de Gabriela Fulco pusieron a las Fuerzas Armadas en el debate de final de campaña. “¡Estoy caliente con todos! Estoy peleado con Larrañaga porque esto no se arregla amontonando carne con ojos con uniforme”, aseguró Mujica en referencia a la propuesta del senador blanco de reformar la Constitución para incorporar militares a las tareas de seguridad pública.

Ayer a la hora 9:00 el ministro de Defensa, José Bayardi, recibió la llamada del senador blanco Javier García quien le solicitó que saliera en nombre del Ministerio a realizar un “rechazo expreso” del “agravio” que hizo Mujica a los soldados.

Más tarde, el excomandante del Ejército y candidato presidencial, Guido Manini Ríos, planteó una exigencia similar. “Espero que el responsable político de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, por una vez cumpla con su deber y deje de hacer política partidaria y dé una respuesta a este agravio de forma firme, como corresponde”, comentó Manini.



El senador blanco Jorge Larrañaga también disparó sobre Mujica. “Ofende a una institución fundacional. Él es uno de los culpables de que estemos como estamos. Tendría que pelearse con los problemas, con los delincuentes, no con quienes buscamos arreglar lo que ellos destrozaron”, escribió Larrañaga en Twitter.

Denigra a los uniformados uruguayos. “Carne con ojos con uniforme”. Ofende a una institución fundacional.

Él es uno de los culpables de que estemos como estamos.Tendría que pelearse con los problemas, con los delincuentes,no con quienes buscamos arreglar lo que ellos destrozaron pic.twitter.com/DC2LgbPK4n — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) October 15, 2019

El ministro José Bayardi respondió e interpretó al expresidente José Mujica. “Utilizó una expresión infeliz, fuera de lugar y desubicada”, dijo el secretario de Estado durante una rueda de prensa realizada ayer en el Instituto Antártico.



“Al hacer uso, con el estilo del presidente Mujica, de esta expresión, opacó el tema de fondo, que era su posición, que yo creo que tendría que haber predominado: que por más que acumulemos efectivos policiales o militares, en realidad no vamos a terminar de derrotar al narcotráfico. Ese era su contenido”, explicó Bayardi.

José Bayardi. Foto: archivo El País.

"Colimba".

Gabriela Fulco es presidenta del Inisa, el servicio de reclusión para jóvenes y adolescentes, y cree que el servicio militar obligatorio puede ayudar a bajar la delincuencia. Su idea consiguió reunir la unanimidad de opiniones del espectro político en campaña: todos en contra.



En la mañana de ayer la jerarca propuso “que haya un servicio (militar) de un año por lo menos, diez, 11 meses, a partir de los 18 años”.



“Los países que lo tienen están evaluados con buenos resultados, y sobre todo subrayo que es una medida de inclusión en la sociedad importante para todas las capas de la sociedad a esa edad”, afirmó Fulco.



La funcionaria dijo que la medida sería “positiva” aunque el país no tiene la “infraestructura como para sostener algo así, pero se puede pensar para el futuro”. Consultada acerca de si todos los jóvenes estarían comprendidos por la medida, Fulco planteó que aquellos “con problemas de salud, como en otros países, estarían eximidos de eso”. La directora del Inisa dijo que se trata de una “posición totalmente personal”.

Graciela Fulco. Foto: Archivo El País.

En cuestión de minutos la iniciativa de Fulco estaba en todos los portales de noticias y recibía una lluvia de críticas sin piedad. Una de las primeras reacciones fue de la exprecandidata a la Presidencia por el Frente Amplio, Carolina Cosse, quien compartió en Twitter las palabras de Fulco y escribió: “Un DIS-PA-RA-TE !!”

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, también se mostró contrario a la propuesta de Fulco. “No estamos de acuerdo con el servicio militar obligatorio”, dijo en rueda de prensa a la salida de un encuentro con la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y agregó que debe ser “voluntario” y “profesional”.



El candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, fue consultado al respecto y señaló durante su gira por Ciudad de la Costa: “Cada uno tiene libertad de opinar, yo qué sé... Es una idea que ella tiene, está bien, respetable. No estoy muy convencido (risas)”.



Ramón Méndez, coordinador de los equipos técnicos de Martínez, dijo: “Claramente eso no representa el pensamiento de Daniel Martínez, el pensamiento del Frente Amplio. Es una mirada que nosotros no compartimos”.



“Nos parece que la profesión militar es una profesión importante para el país, pero no la queremos exportar al resto de la sociedad. No vemos que formar a los jóvenes desde esa mirada construya el modelo social que queremos”, agregó Méndez durante un encuentro realizado en Ciudad Vieja.

Militares uruguayos. Foto: Darwin Borrelli (Archivo)

El exdiputado colorado y ahora frentista Fernando Amado, también rechazó la idea de Fulco. “Que se junte con Manini”, dijo. “Me parece una idea absolutamente equivocada, yo diría totalmente trasnochada. No creo en el servicio militar obligatorio, no hay una razón, desde mi punto de vista”.

Un dirigente de Cabildo Abierto dijo a El País que no se había evaluado la propuesta de Fulco. No obstante, consignó que el partido se propone desarrollar cursos de “voluntarios de protección civil para ciudadanos entre 18 y 30 años que abandonaron el sistema educativo y no se han insertado en el mercado laboral”.



También desde el sindicalismo se escucharon voces desfavorables a la propuesta, entre ellas la de José Lorenzo López, el dirigente al que Fulco denunció por torturas y luego fue exonerado por la Justicia en segunda instancia.

La asistente social Betty Policar integra el directorio de Inisa junto a Fulco. Consultada por El País, la funcionaria dijo que Fulco “jamás” planteó esa iniciativa dentro de la institución. “Las opiniones vertidas por la señora presidenta Fulco no representan a la presidenta de la institución ni a mí, como persona, ni al programa de gobierno al que pertenezco”, afirmó anoche Policar.



El senador del Partido Nacional Álvaro Delgado unió los dos tema y criticó al expresidente y a la funcionaria en un mismo tuit. “Mujica dice que los militares son carne con uniforme y ojos; Fulco dice que jóvenes deben hacer servicio militar obligatorio. El FA desbarrancó! Que lleguen rápido las elecciones para empezar el cambio”, escribió.

Mujica dice que los militares son carne con uniforme y ojos; Fulco dice que jóvenes deben hacer servicio militar obligatorio. El FA desbarrancó! Que lleguen rápido las eleciones para empezar el cambio. #EsAhora https://t.co/OGirk6NoJl — Alvaro Delgado (@adelgado404) October 15, 2019

Génesis.

Leonado Sarro, cronista de Radio Montecarlo, contó ayer a El País que se encontró con la funcionaria a la salida de un evento de Antel en el Club de Golf. Fulco bromeó con el periodista sobre la pocas noticias que se han generado sobre el Inisa, y este, buscando un tema de conversación, le preguntó si estaba de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Ella dijo que sí y lo justificó. Después vinieron otros cronistas y Fulco reiteró ante ellos lo que antes había dicho a Sarro.