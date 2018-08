Mujica: las "políticas sociales no dieron resultados" y hay que "trabajar lo represivo"

El expresidente José Mujica criticó las políticas sociales del gobierno y apuntó a que esa falencia es la causa del crecimiento de los delitos violentos en el país.

En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, Mujica dijo que "hay que trabajar más desde el punto represivo, pero hay que afinar más en lo social" y añadió que se necesita "menos asistencialismo y más promoción de la gente joven".

Más tarde, entrevistado en el programa Todo pasa de Océano, el senador dijo que las políticas sociales "no han dado resultado" y que "asistir no equivale a convencer". "No le puedo pedir a la Policía que arregle el problema de por qué tanta gente joven agarra para el crimen", argumentó.



En este sentido, señaló que el ministro Eduardo Bonomi, "a esta altura es una víctima", porque "una changa en el Ministerio del Interior es la tumba de los cracks".

Mujica manifestó que remover a Bonomi del Ministerio "es una especie de lavar la cara", pero aclaró que no servirá para concretar cambios reales. "Tal vez políticamente, desde el punto de vista táctico, sea lo más adecuado, pero desde el punto de vista de la verdad, no va a cambiar nada", aseguró.



Según el expresidente, la clave para solucionar los problemas de seguridad pública está en la educación. "Yo creo que hay que rodear a la escuela, promover mucho en la escuela, hay que darle importancia a la relación. Porque el hecho que más sorprende es que en la masa de gente carcelaria, hay una inmensa mayoría de gente joven que apenas ha terminado la escuela. Creo que la promoción cultural es parte de las soluciones de fondo, pero los problemas complejos son multicausales", explicó, y añadió que "además nos toca vivir en una cultura superconsumista y tendemos a querer riqueza ya por todas partes, y seguramente esto también está golpeando en el acervo cultural de mucha gente".

RELACIONADAS Miles salen a rutas en reclamo de seguridad By EL PAIS Miles salen a rutas en reclamo de seguridad Miles salen a rutas en reclamo de seguridad Vuelco, persecución y ladrillos de marihuana desparramados en la ruta en Cerro Chato By Rosana Decima Vuelco, persecución y ladrillos de marihuana desparramados en la ruta en Cerro Chato Vuelco, persecución y ladrillos de marihuana desparramados en la ruta en Cerro Chato Asesor de Bonomi pide paciencia para ver mejoras en la seguridad By EL PAIS Asesor de Bonomi pide paciencia para ver mejoras en la seguridad Asesor de Bonomi pide paciencia para ver mejoras en la seguridad

El caso Casal

Mujica fue consultado por Todo pasa sobre su vínculo con el empresario Francisco Casal: "No tengo ninguna cercanía, tres veces he hablado con Casal y siempre fue por el asunto de España, para tener contacto por los molinos de viento. Son mitologías".

Según el expresidente, "el problema de fondo con Casal es que tenía un pleito con la DGI, que por la información que recibí de la Fiscalía, más otros trabajos, iba a terminar en un pleito que lo perdía el Estado y todavía le íbamos a regalar plata. Yo no sé si debía o no, el problema es quién ganaba el juicio y ya había un fallo contra el Estado que aseguraba que no había fraude. El problema no es quien decía la verdad, es quién ganaba el juicio".



Sobre las posturas contra Casal en el ambiente del fútbol, el expresidente dijo que "seguramente Paco fuma adentro de una garrafa, pero los empresarios en general se mueven así", y que "si se quieren sacar a Tenfield de encima, el camino es traer a otro mejor que Tenfield y no ir a pedirle plata a Tenfield cuando tienen dificultades. La culpa no es del chancho, es del que le rasca el lomo. Porque después que lo vengo a mangar, estoy agarrado. El camino es criticar menos y buscar otra alternativa".