Mujica: gobierno "tiene que generar recursos a partir de multiplicar la cantidad de hombros que apoyan"

El expresidente José Mujica volvió a insistir este miércoles a través de su columna radial en M24 en la necesidad de que Uruguay genere una "vaca mucho más grande" para hacer frente al impacto de la pandemia del coronavirus en el país.

En esa línea, Mujica consideró que el país debe generar "un pequeño Plan Marshall para que sobrevivan en este momento los más débiles en nuestro país. De lo contrario, más adelante nos va a costar muchísimo más", aseguró.

Como en días anteriores, el exmandatario ha señalado que "no alcanza" la ley que crea el "Fondo Coronavirus", el cual se vota esta tarde, que creará un impuesto que recaerá sobre los funcionarios públicos que perciban más de $ 120.000 nominales, en principio por dos meses, y de un adicional del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que abarcará a todas las jubilaciones de más de $ 120.000, entre otros instrumentos.

Sobre esta iniciativa, aseguró: "Este impuesto a determinada categoría de empleado público le pueden producir unos US$ 4 millones por mes, 5, mucho más no va a ser. Lo vamos a apoyar pero eso no alcanza, ni por asomo".

En este sentido, Mujica manifestó que "mucho tiempo antes de las elecciones" hicieron propuestas legislativas "que suponían de ahorro, US$ 40 millones como mínimo. Están ahí y son mínimas".

Por otro lado, el senador y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) apuntó contra la ayuda que brindará el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a los más vulnerables en esta situación, unos 400.000 trabajadores informales y cuentapropistas, que ante la caída de la actividad no pueden generar ingresos.

Al respecto, dijo que la medida de duplicar el presupuesto de la Tarjeta Mides por única vez, que alcanza según indicó dicho ministerio a 87.000 personas, "determinaría que recibirían unos $700, $800 por cada niño o niña".

Sobre las 300.000 canastas que otorgará el Mides, Mujica dijo que "oscilan entre $ 700 y $ 1.000" cada una.

"Suponemos que con una canasta de $ 1.000 por mes es una ilusión creer que puedan vivir. Por eso no tiene que sorprender que florezcan por acá y por allá ollas populares, solidarias. Es la solidaridad de los pobres que hacen lo que pueden", señaló el senador.

En esa línea, agregó: "Insistimos en la necesidad de abrir mucho más los ojos y si bien, por todas partes hay hoy una actitud solidaria de muchas empresas que tenemos que aplaudirlo, tenemos que darnos cuenta que esa gente que va a recibir una canasta de $ 1.000, necesitaría siete, ocho, diez mil pesos por mes para poder tirar este tiempo lleno de dificultades".

"Tenemos que convencer a este gobierno que tiene que generar recursos a partir de multiplicar la cantidad de hombros que apoyan, y no vemos... por eso hemos estado batallando en la necesidad de una vaca mucho más grande, que incluya a todos los que pueden, un poquito a todos los que pueden, porque los hay", reiteró Mujica.

Luego, el expresidente sugirió que la banca privada podría hacer un aporte en esta coyuntura. "Ahí está (consultora) Deloitte que informa que banca privada ganó US$ 340 millones el año que ha pasado. Le fue muy bien. ¿No podía poner un 10%? US$30-40 millones para esta vaca... Si empezamos a ver, hay muchísima gente que puede colaborar con algo a través de los diversos mecanismos que tiene el Estado".

"Este país que cuando terminó la guerra de 1904 estableció una pensión para todos los combatientes; este país que fue de los primeros en América Latina que estableció la pensión a la vejez, y vaya que fue una lucha que costó; este país que tiene infinitas tradiciones desde ese punto de vista, hoy tiene que entender que no puede dejar al bardo a 300.000 o 400.000 personas", señaló Mujica.

"Apretándonos un poquito, no expropiando, no fundiendo a nadie, no creando vicisitudes imposibles al mundo empresarial, sino reteniendo un poquito entre muchos es posible multiplicar los recursos para atender esas necesidades de hoy", enfatizó el senador.

Respecto a su reiterado pedido al gobierno de buscar otros mecanismos de mayor recaudación en esta circunstancia, Mujica señaló: "He estado haciendo el trabajo más feo a favor de recursos del gobierno, porque a nadie le gusta hablar de meter la mano en el bolsillo porque esto ofende y crea resistencia. Pero creo que es un momento nacional que hay que hacerlo y hay que entenderlo, sino más vale que borremos para siempre la palabra solidaridad, puro verso", dijo.

Mujica remató su mensaje radial haciendo un llamado a todo el espectro político: "Espero que haya capacidad de reflexión. Esto es política, pero alta política no partidaria, política de pensar entre todos antes que nada en la suerte de nuestros compatriotas más débiles".