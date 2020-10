Mujica pide no abonar la "grieta" política y Topolansky le carga las culpas al gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Somos dos personas diferentes”, dice siempre Lucía Topolansky cuando le preguntan por algún dicho del expresidente José Mujica. Y esto se nota, a veces, en la manera que tienen de encarar la política. Tanto así que esta semana sus discursos se tornaron contradictorios.

El miércoles, en la sesión del Senado en la que se discutió el pedido de desafuero al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, el último en hablar fue Mujica. Allí llevó adelante un discurso conciliador: pidió no abonar la “grieta”, un término acunado en la vecina orilla para referirse a las diferencias irreconciliables entre kirchenristas y opositores, y hasta llegó a elogiar al exjefe del Ejército.

La exvicepresidenta, en tanto, en entrevista anoche con Quién es quién, de radio Diamante, también se refirió a la “grieta”, pero dijo que el culpable de que exista es el gobierno de Luis Lacalle Pou. Opinó que se han anunciado auditorías como si en realidad fueran la constatación de irregularidades; dijo que se miente sobre el déficit de Ancap y que con la Ley de Presupuesto quisieron “rapiñar” la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

El discurso de Mujica.

Su discurso duró un poco menos de ocho minutos y durante ese tiempo no voló una mosca. Mujica se puso el traje de estadista y se sacó el de militante acérrimo, desde donde le criticó hace apenas 15 días los zapatos de tacón a Laura Raffo y le dijo “las pelotas Montevideo olvidado”, en referencia a un eslogan de campaña.

“Hay decisiones que son de carácter político” y “quienes están en un gobierno no pueden exponerse a una fisura, jugados a la decisión que tome un juez”, dijo Mujica en referencia a la determinación del Partido Nacional y Batllistas (la pata sanguinettista del Partido Colorado) de no habilitar la investigación a Manini Ríos.



Sobre el líder cabildante, primero sostuvo que era uno de los pocos que tenía “herramientas” para “arrimar verdades” sobre los tiempos de dictadura, y que hacerlo era “su responsabilidad histórica”. Pero también lo elogió: “Se lo digo de buena fe, si mantiene esa actitud usted es una plomada para esta coalición. No se vaya”, dijo, en aparente alusión a que genera equilibrio en el gobierno.



No es la primera vez que Mujica usa el término “plomada” para elogiar a alguien. En noviembre del año pasado, de cara al balotaje, dijo sobre Martínez que era “de soldar, de fábrica, de plomada; puede ser presidente”.

También se refirió a la necesidad de buscar puntos de encuentro para evitar una grieta. “Yo no quiero ver a mi país como la Argentina, partido. Renuncié a ser candidato de mi partido, a disputar la Presidencia, porque sé que mi figura divide al país inconmensurablemente”.

La posición de Topolansky.

Topolansky, al contrario de Mujica, apuntó contra el gobierno. Primero se refirió a las auditorías que se están haciendo: “Decir que porque hay una auditoría hay un delito, es meter grieta en la cabeza de la gente”, advirtió.



Y continuó: “Dicen que el Frente Amplio se robó 900 millones de dólares en Ancap (…) Si a la gente empezás por decirle una mentira, y contás con todos los medios de comunicación, tenemos que luchar contra algo más grave”.

“Se dan manijas grietosas -siguió, hay gente que tiene cabezas grietosas. Nosotros nunca generamos algo así. Con la grieta perdemos todos, y el que pierde es el Uruguay”. Y remató con que “lo del gobierno con la UAM fue un robo a cara descubierta”.