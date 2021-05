Mujica: "No somos partidarios de que cuanto más mal, mejor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Sabemos que no blindamos abril y que ha sido un desastre. La gran pregunta, es: ¿mayo será otro desastre?", dijo este miércoles en su audición radial de M24 el expresidente José Mujica.

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) destacó que hay una "contradicción" que vive el país, por considerar que la economía agropecuaria "empieza a empujar positivamente", mientras que su mercado interno está "en factor decreciente, enormemente castigado".

En ese sentido, se preguntó: "¿Cambiará el rumbo? Todos anhelamos que sí, y que ojalá que sea así".

"Nosotros no somos partidarios que cuanto más mal, mejor. Somos partidarios de que el país salga del pozo, porque en definitiva ninguna cosa es más importante que la suerte de la inmensa mayoría de la gente", subrayó.

Dentro de lo "negativo" de esta coyuntura, observa una "disminución del poder de compra de la gente y un debilitamiento de la economía de lo que se puede llamar el mercado interno". Además, entiende que las pequeñas y medianas empresas (pymes) que viven de ese mercado interno "están golpeadas, algunas en forma catastrófica".

Mujica dijo que "son miles las pequeñas empresas que han cerrado y el gobierno actual ha generado un plan que pretende ayudar, pero hay muchísimas que ya están muertas y volver a retomar no es fácil, es muy difícil la situación porque el mercado interno está terriblemente afectado y va a demorar tiempo en su reposición".

Por otro lado, destacó como "positivo" que "el Uruguay exportador entró en una coyuntura enormemente positiva" por la demanda china de "muchísima cosa que produce el país". Indicó que el "tono de los precios a nivel mundial está siendo positivo", entre ellos el precio de los granos, carne, lácteos, celulosa y la madera.

Mujica entiende que el panorama del sector agroexportador "no es negro" y es el que "va a tirar sobre la realidad, sus efectos no son palpables hoy todavía, pero los efectos están y vendrán".

El exsenador lamentó que con esta "primavera" para el sector, el salario de los peones rurales "no haya sido contemplado para que por lo menos mantuviera el poder adquisitivo y no perdiera ese 5 - 6% que ha perdido".



"No aceptamos la idea de que todo es un desastre y que todo anda mal, no es así. Hay una cara negativa que está sufriendo y una cara que le va bien. Sería bueno que no nos olvidemos de esta contradicción", finalizó.