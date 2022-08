Mujica y Orsi viajarán a Chile, Colombia y Brasil para "dialogar con izquierdas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente de Uruguay José Mujica viajará en los próximos meses a Chile, Colombia y Brasil para "dialogar con las otras izquierdas latinoamericanas", según confirmó a EFE el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien lo acompañará en esos encuentros.

"La idea es aprovechar las ganas que tenemos desde la izquierda uruguaya de dialogar con las otras izquierdas latinoamericanas, las nuevas también, por qué no", comentó el político del Frente Amplio (FA), uno de los más relevantes actualmente en la coalición que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, y casi seguro aspirante a la Presidencia en las elecciones de 2024.

Si bien Orsi no develó el calendario para los encuentros con los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro, especificó que las elecciones de octubre en Brasil marcan un límite para reunirse con el expresidente y actual candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva.



"Creo que es oportuno tener un diálogo desde nuestra fuerza política con algunos actores relevantes de América Latina. Por supuesto, no desde el lugar de Gobierno, porque no lo somos, somos oposición, pero sí aportar lo que se pueda ¡Y vaya si Pepe tiene para aportar a los procesos, que son tremendos desafíos!", indicó.



Orsi consideró que "hay un respeto fuerte" a nivel internacional por la figura del exguerrillero tupamaro que llegó a presidir Uruguay entre 2010 y 2015, quien, a su vez, tiene "una vocación por la paz que surge de la experiencia propia".



"Cuando te habla de estas cosas, te habla de su propia experiencia y de sus errores. Una cosa es teorizar y otra es haber vivido y tener que reconocer 'nos equivocamos'. Más de una vez lo ha hecho", aseveró el intendente de Canelones durante una entrevista concedida a EFE en la localidad de La Paz.



La avanzada edad de Mujica (87 años) y su estado físico hacen que no se hable de "una gira", sino de "un par de contactos" que permitan, en opinión de Orsi, "otra articulación desde los partidos, las tendencias o la sensibilidad de izquierda" en "un nuevo tiempo" que, dijo, "no es el mismo de los años 90 ni de los 2000", con asuntos clave sobre la mesa como el medioambiente y el feminismo.



Orsi valoró como "carta de presentación" internacional este viaje junto al exmandatario, en el que dijo que intentará ser una "esponja".



"Quien lee un poco la historia de Petro o de Lula mismo... ¡Sí habrá que escuchar mucho y aprender!", apuntó el gobernante local de Canelones.