Mujica sobre la oposición: "A veces veo que hablan como si fueran capataces de estancia"

El expresidente José Mujica dijo que la oposición tiene un "derroche de imaginación" a la hora de presentar propuestas y que "hablan como si fueran capataces de estancia".

Entrevistado por La República, Mujica dijo: "A veces veo que hablan como si fueran capataces de estancia y dicen voy a hacer esto o lo otro, y se olvidan que el Uruguay es un país de derechos que tiene parlamente y división de poderes".

El expresidente además catalogó como "inconsistentes e ingenuas" algunas de las propuestas de la oposición como "desarrollar un comercio exterior lleno de oficinas y poner un montón de liceos nuevos" que "sin gente no sé cómo van a hacer". Pero se refirió especialmente a Talvi.



"Recuerdo que cuando su partido lo precisó y lo convocó, no aceptó y tuvo que ir el flaco (Alejandro) Atchugarry de ministro. Supongo que tendrá razones por las que no aceptó, y el sabrá cuál es su grado de compromiso" dijo Mujica en referencia a la crisis económica que golpeó al país durante el gobierno de Jorge Batlle.



Talvi ha dicho en más de una oportunidad que Batlle, en ese momento, lo que le ofreció fue presidir el Banco Central y no estar al frente del Ministerio de Economía y Finazas (MEF).



"Algunas cosas comparto y otras me parecen ingenuas", dijo Mujica sobre las ideas del candidato colorado. "Por ejemplo, comparto la filosofía de concentrar recursos de enseñanza en las zonas más pobres, pero no creo que necesariamente tenga que ser en un modelo de Liceo, porque el grueso de esos muchachos no aguantan 5 años y tienen que trabajar antes", consideró.

En ese sentido el expresidente dijo que a esos jóvenes "hay que darle más inglés, lenguaje digital" y "en todo caso seguir estudiando después".