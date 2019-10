Mujica: Novick es un "viejo mentiroso y panzón" y Manini "cree que el Parlamento es un cuartel"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica apuntó en las últimas horas contra los candidatos del Partido de la Gente, Edgardo Novick y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto.

El fin de semana pasado, Novick sostuvo en un acto en Tacuarembó que de llegar al Senado, va "a hacer" que el expresidente, actual candidato para la Cámara Alta, "respete a los demás, que no se pase de vivo, que no sea mal educado", y que "si se atreve" a insultar a alguien le va a "parar el carro”, en referencia a los comentarios que hizo Mujica sobre los militares y dirigentes de la oposición en la campaña electoral.



Novick realizó estas declaraciones tras recordar un entredicho que mantuvo con el expresidente en 2015 cuando lanzaba su campaña, en el que éste dijo "Ahora hay un señor que conoce que hay pobres en el Uruguay". Frente a estas palabras, Novick había respondido en ese momento: "Yo nací pobre, pero hace 44 años que trabajo y usted nunca trabajó en su vida así que usted no se meta conmigo".

Además, el candidato del Partido de la Gente apuntó contra la vicepresidenta, Lucía Topolansky, al recordar que había dicho en mayo de 2015 que Novick es "un fenómeno peligrosísimo para la democracia" porque es un candidato que no responde a partidos, y "las democracias funcionan mejor si tienen partidos". Al respecto, Novick había manifestado en aquel entonces: "Dice que somos 'un peligro para la democracia'. ¿Justo ella dice eso? Señora Topolansky: cuando yo estaba cargando cajones en la feria, usted estaba cargando fusiles en plena democracia".



Este martes, en un acto en Cerro Largo, Mujica le respondió en estos términos: ¿Novick? Un viejo mentiroso y panzón. No sabe ni dónde está parado. Dijo que cobraba como un millón de pesos. Estoy jubilado y la cuenta mía está en el Banco República y cobro $62.000, y se puede ver porque a mí me agarró la ley del tope, fui el primer presidente, los otros están para atrás. Ni siquiera se molestó en averiguar", enfatizó.



En tal sentido, señaló que hace dos años presentaron un proyecto, al cual "no" le "dieron ni pelota", que planteaba que destinar 15% de todos los sueldos de confianza del país para " vivienda para los pobres" que "está durmiendo la siesta en un cajón".

Además, apuntó contra Manini Ríos, "otro viejo que tampoco conoce" dijo, y que "cree que el Parlamento es como un cuartel, dice 'voy a meter preso a los ladrones de gallina y esto y lo otro'… vas a meter si el juez te lo aprueba… sino no vas a meter nada...esto no es como el cuartel que el comandante dice 'guardia, arresto'", señaló Mujica.



Mujica planteó que ambos candidatos "están entreverados" y que Uruguay es "un país de Derecho, lo que "crea dificultades, sí, pero mejor que exista".