Mujica y Miranda analizan salida para el caso Sendic

José Mujica estará al lado de Raúl Sendic y cerrará el próximo domingo un Plenario de la Lista 711. La intención del exvicepresidente de hacer campaña preocupa al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que sigue insistiendo en laudar su caso lo antes posible y así lo planteó al exmandatario y principal figura del Movimiento de Participación Popular (MPP).

El tema estuvo sobre la mesa el martes por la mañana en un encuentro entre Miranda, el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo y Mujica, comentaron a El País fuentes políticas. Allí se habló de las candidaturas de cara al Congreso de diciembre, del programa y también de Sendic.

El presidente de la coalición no abandona su idea de tratar el informe del Tribunal de Conducta que es lapidario con Sendic, a pesar de que dentro de la coalición no están las mayorías para sancionarlo. En el encuentro, Mujica reconoció que se trata de un problema que debe afrontar la izquierda.

El temor de Miranda es que el tema pase a mayores si se plantea en el Congreso de diciembre, justo cuando se debe proclamar a los candidatos y aprobar el programa de gobierno. El titular de la coalición "no quiere sorpresas" y entiende que el FA debe dar una señal a la ciudadanía para cerrar de una vez por todas este asunto que está a la espera hace más de un año, desde la fecha en que Sendic renunció a la vicepresidencia.

En ese sentido, la dirección de Asamblea Uruguay tiene una resolución que supone justamente plantear en la coalición la necesidad de tomar una resolución en relación a Sendic.

Lo que se discute en diferentes esferas es cómo dar un cierre al asunto. Una posibilidad, la más dura, es impedirle que sea candidato al Senado por su sector, la lista 711. Otra, más flexible, supone aprobar una declaración de rechazo o repudio a su conducta por el uso que dio a las tarjetas de Ancap.

La Justicia procesó sin prisión a Sendic por abuso de funciones en reiteración real y reiterados delitos de peculado en mayo de este año. Sin embargo, el proceso no concluyó ya que el exvicepresidente apeló la sentencia de la jueza del Crimen Organizado Beatriz Larrieu. Hay quienes dentro del Frente sostienen que hasta que no exista una sentencia definitiva no se le puede impedir a Sendic ser candidato al Senado.

FA podría no aprobar candidatura de Murro Al momento son cuatro los precandidatos que compiten en la interna del Frente Amplio: el intendente de Montevideo Daniel Martínez, los ministros Carolina Cosse (Industria) y Ernesto Murro (Trabajo) y el secretario general del Sunca, Óscar Andrade. Sin embargo, Murro podría no pasar el Plenario, dijeron a El País fuentes políticas. Esto, porque no fue propuesto por ningún sector (a pesar de las firmas entregadas por frenteamplistas en la sede de la coalición) y por los posibles impedimentos constitucionales a su candidatura. Las fuentes indicaron que no se podría aprobar un nombre fácilmente objetable.

Más distribución.

Dentro del Frente Amplio generó sorpresa el hecho de que Mujica sea el principal orador en el acto de la Lista 711, que se realizará en el local "La Huella de Seregni". Estarán presentes los principales dirigentes entre los que se destacan el senador Leonardo de León, Pablo González; Saúl Aristimuño, Felipe Carballo y Susana Andrade.

La actividad está siendo promocionada con varios afiches. "La unión los hará fuertes" (de la fábula del griego Esopo), "Hechos no palabras" (frase del senador romano Cantón el Viejo). "Y, sin embargo, se mueve" del astrónomo italiano Galileo Galilei. Las consignas parecen ser un mensaje a las críticas que ha recibido el sector en los últimos años.

El eje central del encuentro será un documento —al que accedió El País— que se pondrá a consideración de los participantes donde se plantea que el Frente Amplio "no podrá sobrevivir si rompe con la unidad política y programática". En tanto, se reclama más unidad y fraternidad a la interna.

La Lista de Sendic parte de la base que hay un enlentecimiento del crecimiento, dificultades para avanzar en el abatimiento de la pobreza y plantea una "tercera generación de reformas". El senador De León (Lista 711) dijo a El País que el documento hace foco en la necesidad de avanzar en una mayor distribución de la riqueza, por medio de un cambio de la matriz productiva.

El documento de la Lista 711 no habla de candidaturas o alianzas al 2019, pero eso no quiere decir que no se traten el domingo. De León aclaró que el sector no tiene posición oficial de apoyar a Mujica, "porque el nombre no está arriba de la mesa". "No nos parece correcto plantear el nombre de alguien que no ha decidido ser candidato", subrayó.

El sector entiende que es bueno "abrir posibilidades" y pensar en un candidato joven de 35 o 40 años. Se piensa en una mujer, afirmó De León. Se manejan los nombres de las senadoras Ivonne Passada (MPP), Mónica Xavier (Partido Socialista), Constanza Moreira (Casa Grande), la ministra Liliam Kechichian (Alianza Progresista) y la diputada Macarena Gelman (IR). "Estas compañeras son valiosas", afirmó De León.

Astorismo se inclina por Martínez y Mario Bergara renuncia al BCU

A diez días del Plenario, los cuatro principales sectores del Frente Amplio se reunieron para analizar las precandidaturas a las elecciones del 2019. Mientras tanto, el astorismo apoyaría al intendente Daniel Martínez.

Hay acuerdo de habilitar a todos los candidatos. El encuentro tuvo lugar el pasado lunes 1° entre delegados del Movimiento de Participación Popular (MPP), el Frente Líber Seregni, el Partido Comunista y socialistas. El MPP dejó en claro que no tiene postura definitiva sobre las candidaturas y se decidió pasar a cuarto intermedio para la semana que viene. Asamblea Uruguay analizó anoche el escenario electoral y definió apoyar a Martínez, lo que se oficializará el sábado. En tanto, el candidato a intendente de Montevideo sería el subsecretario Pablo Ferreri u Óscar Curutchet, quien asumirá la Intendencia en lugar de Martínez. En tanto, el presidente del Banco Central Mario Bergara renunciará la semana que viene ya que sigue con intenciones de presentarse como precandidato, señalaron fuentes políticas. Banderas de Líber, sector que apoya su candidatura, tiene previsto oficializar el planteo en el Plenario del 13.

Las fuentes indicaron además que Bergara tiene intención de presentar su propia lista al Senado para el año 2019.