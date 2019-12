Mujica en México: "Trump hiere demasiado frecuente tradiciones latinoamericanas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica deseó que el pueblo mexicano logre tener un mayor entendimiento y tolerancia frente al tiempo que vive, máxime cuando como vecino se tiene a una nación como Estados Unidos y criticó a Donald Trump.

Mujica llegó a México para recibir el título honoris causa de la Universidad Iberoamericana. Asistió como invitado especial al informe que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo 1° de diciembre, por el cumplimiento del primer año de su mandato.



Ayer Mujica dio una conferencia de prensa, previo a recibir el Doctorado Honoris Causa, en la Universidad Iberoamericana.



Fue consultado sobre lo que piensa acerca del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero omitió una respuesta al respecto porque, dijo, tiene que respetar la casa a la cual fue invitado. “Estúpido sería de mi parte, si no fuera dueño de mi silencio”, exclamó.

Sin embargo, decidió sí enviar un mensaje al pueblo mexicano, que no al jefe del Ejecutivo Federal, al que por cierto, aseguró que conoció apenas el pasado domingo. “Deseo a México, no a López Obrador, al pueblo mexicano, el mayor entendimiento posible y mayor tolerancia para lo que enfrenta y el tiempo que lleva. Tener un vecino incómodo (Estados Unidos) como el que tiene, hay que ser México para entenderlo”, declaró.



Mujica se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como aquel que no deja de sorprender todos los días en Twitter. Consideró lamentable el anuncio del mandatario de querer declarar organizaciones terroristas a la delincuencia mexicana.



“El señor Trump tiene una enorme capacidad de sorprendernos todos los días con su Twitter y entre las sorpresas, demasiado frecuente hiere ciertas tradiciones latinoamericanas y obviamente mexicanas. Nunca debió haber sido ese disparate”, comentó en referencia a la declaración de Trump sobre declarar organizaciones terroristas a las bandas de delincuencia en México.

Reconocimiento.

El Sistema Universitario Jesuita, del que forma parte la Universidad Iberoamericana, le concedió un doctorado honoris causa a Mujica por su forma de hacer política y su labor social. El reconocimiento fue concedido “por su contribución al desarrollo del bienestar social y de los derechos humanos”.