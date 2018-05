Mujica: "No me jodan con el acuerdo de Chile; yo lo voto tranquilamente"

El expresidente José Mujica habló sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile y aseguró: "yo lo voto tranquilamente". Esto fue a su salida de la sede del Mercosur en Montevideo, donde participó de un evento.



"No hago declaraciones porque con las declaraciones no arreglo nada, lucho por sacar decisiones a favor de lo que pienso. No me jodan con el acuerdo de Chile ni para bien o para mal (…) Yo lo voto tranquilamente", dijo.



A principios de mayo, el Plenario del Frente Amplio decidió postergar la decisión sobre el TLC con Chile y votar en un nuevo Plenario más adelante.



En un principio se anunció que había resultado ganadora la opción de dejar a la bancada parlamentaria del partido oficialista la decisión de aprobar o no el tratado, pero luego se dieron cuenta de que se habían contado mal los votos del Partido Comunista.



Las palabras del exmandatario llegaron un día después de que el ministro de Economía, Danilo Astori, enviara un mensaje a la interna del Frente Amplio en el que destacó, entre otros, la importancia de ser "flexible" para negociar acuerdos comerciales.

Venezuela

Por otra parte, el líder del MPP se refirió a la situación de Venezuela tras las recientes elecciones.

En declaraciones a la prensa, Mujica dijo: "si entramos a discutir la legitimidad de elecciones en América Latina con nuestro criterio es para llorar" porque "como decía el viejo Herrera 'lo que tienen es muy suyo, lo tienen que arreglar ellos'".



"Tengo memoria, lo que pasó en Honduras, lo que pasó en Paraguay que sacaron a un presidente como chicharra de un ala, lo que pasó en Brasil", agregó el expresidente uruguayo,que también mencionó el caso de México, donde "hay 80 o 90 candidatos a alcaldes asesinados".



"Y si hablamos de Estados Unidos, con el señor (Donald) Trump", agregó, "con una compañía que se dedicó a organizar mensajes subliminales aprovechando lo que es la electrónica hoy, tal vez con intervención de otro país de afuera, etcétera .... Y donde vota el cuarenta y pico...desde el punto de vista de las tradiciones uruguayas tendríamos mucho para criticar, pero no sirve para nada", añadió.

Mujica volvió al caso puntual del país gobernado por Nicolás Maduro y dijo: "Lo que me preocupa de Venezuela es la suerte del pueblo venezolano, que necesita remendar esa crisis económica que tiene y hacer pie. Y no acompaño la política de sanciones económicas y el aislamiento".

"Porque soy viejo y tengo memoria. Lo que le pasó a la Italia de Mussolini, a la Rusia de Stalin. Las sanciones económicas terminan perjudicando a los mas débiles de una sociedad", dijo el senador.

Mujica defendió la postura que expresó el gobierno uruguayo: "Creo que la posición de gobierno, que no hay otro camino que buscar negociación y diálogo, es lo que puede dar salida, y no veo otra".



"Y no es cobardía, en su momento dije, no soy partidario de prisioneros políticos en ningún país del mundo, pero vivo en un mundo real (...) El mundo no se cambia con declaraciones. Hay que impulsar de alguna forma una salida negociada porque lo otro es impensable".