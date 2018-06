Mujica: "No me gusta un carajo el FMI"

Mujica dijo que Uruguay logró pagar su deuda al FMI y agradecerle los servicios. "Tampoco hay que desafiarlo, pero más vale no tener que usarlo. No le echemos la culpa al FMI, es nuestra responsabilidad", afirmó el exmandatario.

Durante el evento, Mujica recibió la distinción honoris causa por parte de esa casa de altos estudios. En ese marco, agregó: "No sé qué tiene que hacer la Argentina y es problema de los argentinos, lo que quiero decir es lo siguiente: ninguna institución internacional va a resolver los problemas de fondo que tenemos, eso depende de nosotros", según consignó el medio local El Independiente y reprodujo el diario Perfil.com.

El exjefe de Estado uruguayo indicó: "Tampoco podemos pelear con el mundo, el mundo es como es, no como nos gusta; entonces tenemos que cuidar los recursos nuestros y ojalá que la Argentina pueda superar todo, se lo deseo de todo corazón". Asimismo, concluyó: "Las decisiones económicas siempre la pagan los más débiles de la sociedad, ese (el FMI) es un instrumento que no se debe usar, porque no se jode a los gobiernos, se jode a los pueblos que están en problemas".