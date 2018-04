"Lula es mi amigo y estoy absolutamente convencido de su inocencia", dijo Mujica

El senador José Mujica habló sobre la situación del expresidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, y explicó que aunque todavía no tiene fecha para ir a visitarlo a la cárcel igual lo va a hacer porque es su amigo. "Así lo siento", dijo tras la charla que brindó en el evento publicitario Desachate.



"Los amigos son amigos en las buenas y en las malas", aseguró Mujica y confirmó que no se comunica con el exmandatario desde el acto que tuvo lugar en Santana do Livramento del que ambos participaron.

Lula "es mi amigo y estoy absolutamente convencido de su inocencia. La Justicia esta constituida por hombres que también se equivocan" dijo y ejemplificó "a Galileo también lo liquidaron".



Mujica consideró que "la historia de la humanidad está llena de errores. La Justicia es el mejor mecanismo que hemos inventado para no matarnos entre nosotros pero esta construida por hombres, sujetos a pasiones, equivocaciones y también errores".



El expresidente opinó que "el problema de fondo no es Lula, es la suerte de Brasil y su rumbo, que por su dimensión tiene repercusión en todos nosotros", al referirse sobre la situación política del país vecino.

Sobre este punto, el líder del MPP expresó su preocupación porque "quedan pocos gobiernos progresistas".



Por otra parte reiteró una vez más que no será candidato en las elecciones por el cambio generacional que se vive. "La civilización que viene es digital, tiene que hablar dos idiomas, no es que no cometa errores, tiene que cometer errores de su tiempo, no del nuestro", opinó.



"Yo soy un árbol viejo y frondoso, no tengo que cometer el error de andar tapando los árboles nuevos", consideró.