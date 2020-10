Mujica: "Jugarnos a un verano de fronteras abiertas es como entrar a la puerta del infierno"

El expresidente José Mujica se refirió al cierre de fronteras durante el verano en medio de la pandemia del coronavirus, anunciado anoche por el mandatario Luis Lacallo Pou, y se mostró a favor y conforme con la decisión que tomó el gobierno. "Jugarnos a un verano de fronteras abiertas, con lo que pasa en la región, es como entrar a la puerta del infierno", remarcó.

En diálogo con radio Carve, expresó que "es una decisión correcta y amarga". "Todos sabemos los intereses que están en juego, pero lo que está pasando en el mundo es más que una alerta", puntualizó.

"Esto es una guerra con un enemigo invisible y hay que tener claro que en una guerra hay que tener unidad de comando. No cada cual hacer lo que le parece", indicó.

Mujica señaló también que "hay que priorizar con unidad nacional fuerte el cumplir arrajatabla lo que nos pide la autoridad sanitaria que a su vez está aconsejada por una evidencia científica".



"La medida que se toma está en línea con eso, sabiendo los costos que tiene y los inconvenientes que nos crea", sumó.



Consultado sobre qué hacer con las movilizaciones y reclamos sociales durante la emergencia sanitaria, respondió: "Los reclamos sociales son inevitables y necesarios, pero hay que vivirlos con una conducta donde la responsabildiad esté por delante de todo. Así como tenemos que prohibirnos un cumpleaños o ir a una despedida de un amigo que se fue y tantas cosas más, también tenemos que hacer los reclamos sociales de tal manera que no ponga en juego al contagio. Es duro, ¿pero qué le vamos a hacer? Así es la vida".

Mujica también opinó sobre la postura del Frente Amplio de acompañar al Pit-Cnt en un referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). "Me gustaría otra cosa, pero no lo tengo claro todavía (...) Tengo este dilema, pero es personal. Más que ir en contra de algo me gusta ir a favor de algo, que no es lo mismo", dijo.



"Estamos en un mundo de cambios permanentes y tenemos que sacudirnos la croqueta. Hay un avance del capital transnacional terrible. Nos estamos quedando con una burguesía totalmente acorralada que salta al rentismo porque no quiere complicarse la vida. Estamos perdiendo las farmacias, los almacenes... Hay que ubicarse en la época que vivimos y ver qué hacemos (...) Yo lo que estoy dudando es si no reformar la constitución, pero es otra cosa", explicó.