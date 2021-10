Mujica sobre ingreso a "lista gris": "pasarnos de vivos" es "la forma uruguaya de ser bobos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica se refirió este miércoles a la noticia del reingreso de Uruguay en la "lista gris" de la Unión Europea, que muestra jurisdicciones que no cumplen con los estándares europeos, y también al “gran combo de gente” que apareció en los documentos sobre paraísos fiscales que revelaron los Pandora Papers.

“En primer término recuerdo que en nuestro país hubo gente importante, alguna de la cual todavía vive, que soñaron que por su ubicación, Uruguay debía de transformarse en algo así como una especie de nueva Luxemburgo ¿Para qué? Para poder explotar las aventuras financieras que pululuan en esta región, más claro, en Argentina y en Brasil”, dijo Mujica, y agregó: “Ser una puerta de salida y de entrada para la evasión fiscal y otras yerbas, para los intereses de algunos de nuestros cuantiosos vecinos”.



“Seguramente que el porrazo que nos llevamos en el 2002, cuando el secreto bancario en Uruguay era peor que pegarle a tu madre, debería de habernos mostrado que no estamos en Europa, que no estamos entre Francia y Alemania, países grandes, estables, sino que estamos en la pinza de dos países muy grandes pero terriblemente inestables, y que ese porrazo y otros hablan claramente de las características de esta región”.



En ese sentido, Mujica se refirió al reingreso de Uruguay en la "lista gris", que a pesar de haberse comprometido a cambiar su legislación, no pudo cumplir con los estándares establecidos por la Unión Europea en cuanto a criterios de transparencia e intercambio de información fiscal.



“En los últimos tiempos se han hecho algunos cambios y han acontecido algunos ‘olvidos’, que hoy, nos miran desde lejos y nos vuelven a recalificar, y nos meten en una llamada lista gris. Porque somos parsimoniosos para cumplir con cosas que hemos acordado”.

“En el Uruguay hay que importar bobos ¿Por qué? Porque en el Uruguay la bobera es por los pasados de vivos, que es otra historia. Es la forma uruguaya de ser bobos: pasarnos de vivos. Porque en el mundo de hoy te están mirando y a la corta o a la larga te la van a cobrar”



Además sostuvo que esta situación da para hacer otras reflexiones, “todavía más profundas que van mucho más allá de nuestro país”.



Por ejemplo, llamó a preguntarse cómo era posible que en un mundo "donde las grandes potencias aplican terribles sanciones económicas" permitan que existan paraísos fiscales."¿Cómo los toleran? ¿Por qué los toleran? ¿Por qué existen?”, se preguntó en su columna de M24.



Y además agregó: “¿Nunca saltan listas que incluyen señorones ricos que eluden impuestos o lavan dinero? De los ciudadanos del Norte, de Estados Unidos ¿Será porque en Dakota Sur y en otros estados tienen su propio paraíso y ahí no entra el bisturí de periodismo independiente? ¿O será que se toleran los paraísos fiscales porque estos son una necesidad de la propia economía?”.



En ese sentido explicó que “hay quienes afirman que los paraísos son una necesidad del mundo empresarial de la economía, y que cumplen en el fondo la tarea de lavar millones y millones de recursos sucios, que después de lavados se incorporan a la economía legal”. Pero "lo cierto", sostuvo, "es que hace muchos años que sentimos el cacareo sobre los paraísos fiscales, pero allí están, vivitos y coleando". "Hay un viejo dicho, que el peor ciego es el que no quiere ver”, concluyó.