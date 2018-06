Mujica en homenaje al "Che": "El mayor legado que nos ha dejado es el amor por el ser humano"

El expresidente José Mujica estuvo en la tarde de este jueves en Rosario (Argentina), donde participó en el Teatro Fundación Astengo de un homenaje por los 90 años del nacimiento de Ernesto "Che" Guevara.



Allí, el ex mandatario fue uno de los disertantes.



"La sociedad consumista es más fuerte que los ejércitos del capitalismo. Terminamos adorando al dios mercado y los economistas se horrorizan si el mercado se paraliza, parece que la felicidad humana está ligada al PBI. Hemos entrado en el siglo de la ansiedad, tenemos que tomar pastillas para dormir. Que la gente no se confunda que la felicidad es comprar cosas nuevas. Hay que aprender a vivir con sobriedad y sencillez", dijo.



Además, Mujica habló sobre el legado del guerrillero argentino. "El mayor legado que nos ha dejado el Che es el amor por el ser humano… No se es revolucionario por empuñar un arma, se es si una parte de la existencia se vuelca a construir causas colectivas. Lo que más importa del Che no es su camino, sino su sueños. El Che anda en las injusticias de nuestra América y hay que homenajearlo luchando", sostuvo.



Mujica participó de este evento junto al intendente de Canelones, Yamandú Orsi.