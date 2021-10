Mujica hizo crítica y autocrítica sobre Colonización: “Nunca le dimos los recursos y ahora le recortamos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica criticó la estrategia alcanzada por la coalición de gobierno para dotar de recursos al fideicomiso que busca erradicar los asentamientos con fondos del Instituto Nacional de Colonización (INC), pero a la vez hizo una autocrítica de los gobiernos del Frente Amplio respecto al funcionamiento del organismo.

"No se ha ido más porque nunca le dimos los recursos, y ahora todavía que no le damos, sino que le recortamos lo poco que tenía", dijo el líder del MPP en rueda de prensa. Y a continuación, lanzó: "Los gobiernos del Frente Amplio fueron los que le dieron más (al INC), pero igual fue una miseria. Soy autocrítico".

Mujica consideró que la solución de la coalición es "un remiendo" que hace el gobierno "para arreglar el frente interno, pero no garantiza la existencia de recursos (para el INC) de ninguna manera", dijo. En esa línea, sostuvo que a Colonización "se le pegó una buena mascada" de recursos, y que esto, es "la historia" del organismo al que "siempre le mitigaron los recursos".



Lamentó que Colonización cuente con el 4% de la tierra de Uruguay, "del cual es propietario del tres y pico" y el resto de colonos.



Más temprano, en su audición por M24, Mujica lanzó: "Es muy lógico este gobierno que no quiere que se compre una hectárea de tierra. Es coherente con lo que ha sido la historia conservadora de este país. Siempre fueron enemigos aunque trataron de disimularlo".



"Ven el campo a través de la Asociación Rural, no pueden ver el campo a través de los canarios, de los pequeños productores, esa clase media humilde rural que se rompe el alma, de los peones rurales. No, pertenecen a la visión del mundo fino, de los técnicos de la agropecuaria que tienen las manos de marqueses porque no han doblado un alambre", retrucó.



El fideicomiso acordado entre los miembros de la coalición recibirá ingresos por US$ 15 millones anuales -que provendrán de dos impuestos que hoy abastecen al Instituto Nacional de Colonización- que actuarán de respaldo de un monto que el gobierno proyecta no inferior a US$ 120 millones para este período.

China y el Mercosur

El expresidente se refirió también al posible TLC con China que anunció el gobierno. "Me parece que lo que busca China es un acuerdo con el Mercosur, está tanteando para tener una puerta de entrada porque esta es la última reserva agrícola de productores de alimentos que le queda a la humanidad y China es el mayor comprador", afirmó.



"Están preocupados por entrar al Mercosur y tener algún tipo de acuerdo", agregó.