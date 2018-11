Mujica se hará un chequeo médico "en breve" para decidir si será candidato a la presidencia

El expresidente José Mujica, quien durante varios meses sostuvo que no se postularía a la presidencia de la República para buscar un segundo mandato en las elecciones 2019, sostuvo esta mañana que se hará un chequeo médico para definir si finalmente podrá ser precandidato.

Así lo dijo el propio Mujica al semanario Búsqueda. El también exsenador sostuvo que se hará un chequeo médico "en breve" aunque aclaró: "Desgraciadamente, no creo que los médicos puedan quitarme los años".



La decisión tomó por sorpresa a referentes del MPP, según un sondeo realizado por El País, porque el sector se está reuniendo con los cuatro precandidatos del Frente Amplio para definir a quién apoyará en las internas. De hecho, el martes se reunió con la ministra de Industria Carolina Cosse y ayer con le intendente de Montevideo, Daniel Martínez.



A la salida del encuentro, Martínez dijo que le "honraría" contar con el apoyo del Espacio 609, que en las elecciones de 2014 fue el sector más votado del FA.

Martínez tras reunión con el MPP: "Me honraría" eventual apoyo del sector By Irene Nuñez Martínez tras reunión con el MPP: "Me honraría" eventual apoyo del sector MIRA TAMBIÉN Martínez tras reunión con el MPP: "Me honraría" eventual apoyo del sector

En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, la vicepresidenta de la República Lucía Topolansky, esposa de Mujica, dijo que este tiene "enormes presiones de gente del Frente y votantes que le plantean que sea precandidato" y que él "da el tipo de respuestas que da para zafar de las presiones". "Yo soy la mayor opositora", añadió.



"Las campañas electorales son agotadoras. Pero después, la función presidencial es estresante. Él va a tener 85 años cuando empiece la nueva legislatura. Los equipos son cruciales y todos los presidentes se apoyan en ellos. Pero no hay horario para ser presidente y hay cosas que son difíciles en ese cargo. Yo no quiero que sea precandidato, pero vamos a ver cómo me va en esa pulseada", sentenció.