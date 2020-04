Mujica: ingresos "altos, públicos o privados, tienen que poner algo, durante un tiempo largo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica volvió a insistir este miércoles con su planteo al gobierno de generar una "vaca de recursos mucho más grande y más larga en el tiempo" a través de impuestos, para atender el impacto en Uruguay de la pandemia del nuevo coronavirus.

En su audición radial en M24 Mujica precisó sobre sus pedidos anteriores: "En ningún momento nosotros hemos hablado de capital, hemos hablado de ingreso de lo que se gana. Hay una masa de asalariados en este país, la alta jerarquía del sistema bancario, de banca privada. El mundo de las cabezas empresariales, de altos empleados".

En esa línea, el senador manifestó: "No hablamos de afectar el capital, hemos hablado claramente del ingreso, que es contable, y creo que todos los ingresos altos, públicos o privados tienen que poner algo, durante un tiempo largo, y eso no va a afectar jamás la inversión de capital, que es otra historia".

"Concuerdo que reactivar la economía necesita jugarse a la inversión, y por eso mismo, por eso mismo hay que gastar un poco menos en las partes de la sociedad acomodada, para que esa parte que no se gasta en la sociedad acomodada se gaste en el fondo de la sociedad y sea también reactivador de la economía", subrayó Mujica al respecto.

Mirando el futuro próximo, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) ironizó: "No vamos a pasar de una semiparalización a una movilización total, raudamente, alegremente, mañana se recupera el turismo y pasado estamos exportando a tambor batiente", y reiteró que "es un proceso largo, que vamos saliendo y con mucha prevención".

En tanto, comenzó y terminó su audición radial aludiendo a miembros del gobierno, como el presidente Luis Lacalle Pou, como "notoriamente católicos", y lo relacionó con palabras del papa Francisco.

Mujica manifestó al comienzo de su alocución que "connotadas figuras de gobierno hicieron gala de asistir a servicios religiosos, con todo su derecho. Notoriamente católicos. Pero también en estos días, llenos de incertidumbre mundial por el coronavirus, por esto que le ha caído como una plaga a la humanidad, el Papa, nada menos que la cabeza prominente de la Iglesia Católica en el mundo cristiano, está hablando de un salario universal para los pobres".

Su mensaje radial lo terminó de la siguiente manera: "Me hago esta pregunta: ¿Dónde está el espíritu cristiano?, ¿qué sentido tiene ir a misa y no tener el coraje de sacrificar algo de lo que se gana para socorrer a los débiles en un momento de penuria que va a durar en el tiempo?, ¿dónde está la definición cristiana?", y remató diciendo: "No se ofendan cuando digo que la religión de nuestro tiempo es el mercado, sencillamente, lo demás es lo de menos".