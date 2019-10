Mujica: "Podría haber sacado un spot con los 90.000 obreros que quedaron sin trabajo en el gobierno de Lacalle"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Mujica, expresidente entre 2010 y 2015 y candidato al Senado por el Frente Amplio, salió al cruce esta mañana del spot publicado por el Partido Nacional donde se remarcan los fracasos del oficialismo en estos 15 años.

"Yo podría haber sacado un spot con los 90.000 obreros industriales que quedaron sin trabajo en el gobierno de Luis Alberto Lacalle de Herrera (1990-1995), el cierre de las textiles, el cierre de las fábricas cuando abrieron la economía y mucho más", señaló en diálogo con "Desayunos informales" (Canal 12).

"Agradezcan que el aviso dura un minuto porque teníamos para 10 horas", había dicho el candidato blanco Luis Lacalle Pou.

Al ser consultado por el contenido que muestra el spot del Partido Nacional, Mujica contestó: "Toda la cátedra decía una cosa y después pasó otra con el petróleo. Somos dependientes de cosas que pasan en el mundo y nos la tenemos que chupar".

Sobre Manini Ríos

"Estas cosas son más viejas que el agujero del mate. Yo vi caer al Partido Colorado después gobernar 90 años porque el precio de la carne y de la lana se vinieron al suelo", sumó.

Por otra parte, Mujica también se refirió a Guido Manini Ríos, presidenciable por Cabildo Abierto: "Lo veo como un católico conservador".

"El problema más que Manini son algunas cosas que lo rodean. Probablemente la ola social que está componiendo parte de su fila, no los votantes, tiene algunos tintes que a uno lo colocan medio dubitativo. Es ley que en huella larga, las cargas se deban de acomodar. Hay mucho de novedad. Hay que dejar que el tiempo pase y las cosas se van a decantar", sostuvo.

Mujica dijo que los partidos conservadores "siempre han existido y siempre van a existir" porque "la sociedad tiene múltiples matices: hacia un lado y hacia el otro".

"Creo que cada vez van a ser más complejas las sociedades del porvenir (...) El peligro de la grieta existe en todas partes, fruto tal vez de esta etapa civilizatoria global que nos envuelve, hay mucha ansiedad. Si exageramos el duelo de las diferencias, corremos el riesgo y somos muy pequeños", remarcó.

El expresidente señaló también que "debe haber votantes del MPP (Movimiento de Participación Popular) que ahora votan a Manini Ríos", pero aclaró que "no deben ser tantos".

Respecto a las elecciones del próximo domingo, sostuvo que ya conocidos los resultados "van a aparecer agrupaciones de blancos y colorados que no van a votar a los candidatos que expresan en la segunda vuelta".

"Van a votar por cualquier cosa, pero no van a votar por los candidatos de la oposición. La gente en segunda vuelta no vota lo que se le ocurre a los señores que dirigen, la gente hace lo que quiere, hay un margen de gente que no se enrola en las elecciones aparentes", agregó.

En ese sentido, señaló: "Fui presidente con el 56% y pico porque hubo un montón de blancos que me votaron. Eso pasa en la segunda vuelta (...) siempre ha habido lo que se llama un margen de voto oculto".