Mujica: "Mucha gente no se vacuna por las dificultades que se presentan"

El expresidente José Mujica dijo este martes que actualmente hay "muchas dificultades con las vacunas" contra el coronavirus, porque "la gente se pasa horas y horas trabajando en un teléfono para anotarse, y creo que esto desestimula, habría que revisar el sistema", planteó, de manera de "ordenar un poco más la cosa".

"Nos confiamos demasiado todos y contribuimos a bajar la guardia, y ahora estamos palpando los resultados", dijo en diálogo con Radio Montecarlo el exsenador en referencia al aumento de casos de coronavirus de las últimas semanas.



Sobre la vacunación que comenzó en Uruguay hace dos semanas, Mujica consideró: "Hay muchas dificultades con las vacunas. Me parece que los técnicos deberían de revisar el sistema que se ha impuesto. Se me ocurre, con muchas salvedades, porque yo no soy técnico, que las franjas son muy amplias, habría que acudir a mecanismos más de descentralización, hacer listas en las comisarías barriales, esas listas con un teléfono convocar a la gente porque se crea mucha desazón. La gente se pasa horas y horas trabajando en un teléfono para anotarse, y creo que esto desestimula que habría que revisar el sistema".



En ese sentido, entiende que "se podrían encontrar soluciones que le faciliten a la gente la concurrencia mucho más ordenada y menos ansiosa, porque mucha gente no se vacuna por las dificultades que se presentan", aseguró.



Consultado sobre cómo entiende que el gobierno ha manejado la pandemia, consideró que hay "mucha gente confundida" porque "es tanta la información que se pierden las prioridades, entonces aparecen cosas que son contradictorias".



Contó que "gente común" le ha consultado "si se vacuna o no se vacuna, que hay peligro, que esto y que el otro (...) se arma un berrodo para usar lenguaje sencilla en la cabeza...".

Por este motivo, entiende que "hay que machacar más con cosas sencillas y ordenadas, y no tanta información a veces secundaria que multiplica la confusión".



Para Mujica, "la autoridad sanitaria tiene que insistir, machacar y machacar. Poca información veraz y tener mecanismos abiertos de consulta permanente porque hay confusión en la gente".



El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) defendió el papel de las vacunas en la pandemia, indicando que "está firme, demostrable, que las condiciones de defensa de la salud aumentan notoriamente. Es decir, disminuye la posibilidad de casos graves y esto es muy importante cuando el gran problema es que se saturen los CTI". En ese sentido, manifestó: "No quisiera que el Uruguay tenga la tragedia de algunas ciudades de Brasil".



Consultado sobre qué anuncios entiende que debería hacer el gobierno, para el expresidente en este momento "hay optar entre defender la vida y la economía".

"Sostengo que hay que respaldar todas las decisiones que tome la autoridad sanitaria. Me parece que es un momento donde la política tiene que ceder camino a las recomendaciones de la ciencia. Sé que desgraciadamente esto tiene un costo, porque todas las prevenciones sanitarias afectan la cuestión económica, pero me parece que estamos en un caso que hay optar entre defender la vida y la economía", expresó Mujica.

Frente a la repregunta de si estaría de acuerdo con un confinamiento eventual dictado por el gobierno, respondió: "Estoy de acuerdo con las medidas que los técnicos recomienden que hayan que tomar. Yo soy un don nadie, un hombre de la calle, me tengo que refugiar en la objetividad de la ciencia", dijo.