Mujica a frentistas en campaña: "No se calienten cuando algún abombado dice disparates”

El expresidente José Mujica dijo este viernes en un acto por el “SÍ” a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que está “hondamente preocupado” por el "clima de ofensa” de la campaña. “Yo no quiero ver al Uruguay como la Argentina, dividida en dos polos que se deshacen unos contra otros”, manifestó.

“No quiero considerar enemigos a mis adversarios políticos, porque nos precisamos todos”, afirmó el expresidente. “Somos cuatro gatos locos en este país, y este país sale entre todos o no sale", agregó.



“Entonces le tengo que pedir a mis compañeros que no se calienten, no respondan a la ofensa con ofensa, porque eso es veneno en el largo plazo. Sean sistemáticos como la gota de agua que agujerea las piedras pero no se calienten cuando algún abombado dice disparates”, afirmó.

En este sentido, Mujica dijo que “hay algunos personajes” en la política nacional que “viven ofendiendo”. “Lo mejor es aislarlos”, aseguró.



En el mismo acto, entrevistada por Telemundo (Canal 12), la esposa de Mujica y exsenadora, Lucía Topolansky, dijo que vio la campaña "un tanto crispada", lo que es "una novedad para el país".



“Yo tengo 77 años, hace pila que vengo viendo campañas y referéndum, pero hace mucho que no veía una realidad tan antagónica. Ojalá eso sea un viento de paso”, afirmó.