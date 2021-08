Mujica: si FA perdió fue por "incapaces"; el desafío ahora: "pararle el carro al gobierno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica dijo este miércoles que si el Frente Amplio perdió las elecciones presidenciales fue por "incapaces", y agregó que el partido tiene ahora un “desafío grande” y es “pararle el carro al gobierno”, dijo Mujica en un acto por el Día del Comité de Base recogido por Telemundo (Canal 12)

“Si perdimos fue por incapaces, porque no le dimos pelota al interior del país, porque no lo recorrimos. Porque lo abandonamos cuando más nos precisaba. Porque no alcanza con hacer, hay que generar conciencia, y la gente no tuvo conciencia en el interior”, agregó el exmandatario.



En ese sentido, dijo además que “no es tan importante” haber perdido las elecciones y que ahora el Frente Amplio tiene ahora un “desafío grande” y es “pararle el carro al gobierno”.

“Tenemos que pelear por muchas cosas que discrepamos, pero tienen que haber puntos de acuerdo. Esto hay que entenderlo ¿Por qué? Porque las cosas de largo plazo no se pueden andar cambiando todos los días, necesitan cierta firmeza”, sostuvo.

El expresidente también hizo referencia a las elecciones internas que el Frente Amplio deberá enfrentar el 5 diciembre para denominar un nuevo presidente del partido, y anunció que "dentro de una semana" habrá "flor de candidato".



Al ser consultado sobre si esa persona iba a ser hombre o mujer, Mujica dijo que piensa que existirán ambos sexos: “candidato.y candidata”.