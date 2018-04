Mujica expresó su solidaridad con Lula, "pero en realidad lo presentía", dijo

El expresidente y actual senador por el Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, habló este mediodía de la situación que atraviesa Brasil, donde en la madrugada el Supremo Tribunal Federal (STF) resolvió, por una mayoría de apenas un voto, rechazar el recurso a la condena a doce años de prisión que pesa sobre el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva por el caso del apartamento que le habría entregado la constructora OAS a cambio de contratos con la petrolera estatal Petrobras.

En declaraciones recogidas por radio Monte Carlo, Mujica dijo que "no es Lula el problema de fondo", sino que "el problema es Brasil, el destino futuro de Brasil. Ese paquete hay que verlo globalmente".



"Sacaron a Dilma (Rousseff) como chicharra de un ala (...) hay un discurso reaccionario en Brasil, un comandante en jefe sale a decir un poco menos ´cuidado que yo tengo el garrote´", agregó el senador uruguayo.



Y opinó que en el país vecino "hay un Estado de Derecho bastante maltrecho". Luego, continuó: "Se supone que el Derecho con todos los defectos que tiene cualquier construcción humana intenta dar garantías para que funcione la sociedad".



"El juicio por convicción, por encima de las pruebas, deja las cosas bastante enclenque. Pero no me quiero meter en las cuestiones jurídicas, lo que me preocupa es el cuadro político", dijo Mujica.

El expresidente expresó "toda mi solidaridad con Lula, siempre que llovió paró, pero en realidad lo presentía".



"Porque si fueron capaces de dar el paso que dieron con Dilma, (de implantar) el paquete de medidas de carácter conservador que inmediatamente tomaron...ese proyecto no se iba a detener en tratar de hacerle una zancadilla a Lula, con el peligro de que si lo dejan participar en las elecciones iba a ganar", dijo.



Expreso mi solidaridad públicamente, tengo confianza humana en Lula. Lo que más me importaba en esto es que Lula por su larga experiencia sindical es un negociador nato, un tipo ideal para intentar lograr que esa confrontación que hay en Brasil se atempere".

La vicepresidenta Lucía Topolansky, esposa de Mujica, también habló esta mañana del tema. En entrevista con Informativo Sarandí Topolansky sostuvo que lo que está sucediendo en Brasil “es tremendo. Tenemos una presidenta (Dilma Rousseff) destituida sin acusaciones” y que “ahora aparece un juicio (contra Lula) en el que no hay pruebas”.



El resultado de la votación por seis a cinco, según la vicepresidenta uruguaya, “quiere decir que hubo dudas por lo menos, en el candidato que tiene mejores encuestas y ha venido creciendo”.