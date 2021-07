Mujica: "Ni estatismo feroz, ni tan chorlitos de que todo lo que venga de afuera es mejor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente José Mujica envió un mensaje al gobierno semanas después de que anunciara que negociará nuevos acuerdos comerciales por fuera del Mercosur. Además, defendió el papel del Estado en esta coyuntura de pandemia para el desarrollo de Uruguay.

En su audición por M24, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) destacó este viernes: "Creo que sería un disparate hablar de país cerrado, pero es de bobos no darnos cuenta que nos piden que nos abramos todo lo posible, pero ellos no se abren".



"Los aranceles que nos cobran en Europa y en parte del mundo hablan bien claro que son abiertos para vendernos, pero no son abiertos para comprarnos", agregó.

En ese tono, Mujica planteó: "No deberíamos de ser tan tontos de chuparnos todo lo que nos viene como literatura hecha desde afuera. Necesitamos inversión, ¡chocolate por la noticia! Necesitamos que venga gente a hacer cosas que no sabemos hacer, ¡chocolate por la noticia! Hay que darles facilidades, sí, sin ninguna duda, pero hay que ser abiertos para algunas cosas y no ser tan tonto para otras".

Respecto a la situación nacional, manifestó: "Para poner boliches no necesitamos inversión extranjera, necesitamos cuidar nuestra humilde clase media y asegurarle que el comercio interno es cosa de la gente de aquí, por ejemplo".

"Ni estatismo feroz, cerrado, ni tan chorlitos que todo lo que venga de afuera es mejor", graficó el exmandatario sobre lo que entiende, son los pasos que tiene que dar el gobierno.



En un mensaje aún más claro para el gobierno, expresó: "Buena cosa fuera que nuestra ansiedad por el desarrollo no nos haga caer en la tontería. Hay cosas que hay que cuidarlas y defenderlas, por que de lo contrario no es ser abierto, liberal o estatista, es ser chorizos".

Mujica llamó a "aprender" de la historia uruguaya, destacando la gran impronta estatal que impulsó el expresidente José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y 1911-1915). "En un país pequeño, ciertas grandes actividades tienden a ser monopólicas por estatura", dijo.



"El Estado asumió la responsabilidad de llevarlas adelante, con las virtudes que puede tener el Estado y con los defectos que también lleva", acotó.