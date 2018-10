Mujica sobre las elecciones: "Si Sanguinetti decide ahora tirar una cana al aire, yo no"

El expresidente José Mujica reiteró ayer que no se presentará como candidato a las próximas elecciones en 2019 y apuntó contra su par el exmandatario Julio María Sanguinetti.

"Soy consciente de los años que tengo. Si el doctor Sanguinetti decide ahora tirar una cana al aire, yo no", dijo Mujica quien respondió que "no" le saldrá a competir. "Estoy en la edad de ayudar y dar consejos que nadie me va a dar pelota. Hay tiempo para todo y yo estoy en el final de la etapa de mi vida y tiene que venir otro tiempo. Ni mejor ni peor, otro tiempo", afirmó en declaraciones a Telenoche tras inaugurar ayer una calle en La Paz.

En Twitter surgió una cuenta que promueve la candidatura de Mujica hacia las elecciones de 2019. Sin embargo Mujica respondió al respecto que "las redes son notables porque se pone cualquier cosa y entra a rodar. Pero yo estoy en la misma".

La vicepresidenta y compañera de Mujica, Lucía Topolansky dijo a su vez a Telenoche que "él tiene una decisión" y ella la comparte "plenamente". "En esta vida la política es una carrera de postas y hay que pasarle la posta a otros. Si no lo hacemos después es la vida la que lo hace y esas son las peores situaciones", apuntó. "Nosotros lo primero que tenemos que saber es qué le vamos a decir a la gente. En el Plenario vamos a habilitar todos los nombres porque eso es casi una formalidad", agregó.