Mujica se dio la segunda dosis y habló de Salinas, Gas Sayago y la Rendición de Cuentas

El expresidente José Mujica recibió este martes la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y tras ello en rueda de prensa habló sobre el ministro de Salud Pública Daniel Salinas, la expresión "muertes evitables" y la auditoria a Gas Sayago.

Sobre Salinas y su gestión de la pandemia, el exmandatario dijo: "Hizo todo lo que pudo y es complicado".



El cabildante es interpelado este martes junto con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en la Cámara de Senadores.



En relación a la interpelación, indicó: "La plantearon hace un mes y pico, cuando era una cosa y ahora cambió". Además, ironizó: "Ahora estamos tan bien que ya se mueren 25, ¡pero qué bien estamos hoy¡".



Consultado en torno al concepto "muertes evitables", que ha sido utilizado tanto por médicos como por integrantes de la oposición Mujica sostuvo: "Creo que podríamos haber empezado a vacunar antes porque había condiciones. Nunca me explicaron por qué al Casmu, que tenía arregladas (las vacunas), no se las dejaron traer. Y por qué el embajador ruso fue a hablar y ofreció... Y después agarramos la china. Menos mal que aparecieron".



El gobierno contrató a la firma PricewaterhouseCoopers (PWC) para que realice una auditoria a Gas Sayago. En junio, jerarcas de UTE comunicaron que hubo pérdidas millonarias en el proyecto que se llevó adelante durante el gobierno de Mujica.



Sobre la auditoría sobre la gestión de Gas Sayago encargada por el gobierno el expresidente la calificao de "bulla, tormento. Si no vayan a ver los documentos que están en el Palacio Legislativo y hablen con el que era el gerente general de UTE, Pombo, que además es colorado". Además, negó que haya habido pérdidas millonarias y sostuvo que con el tema se está haciendo "politiquería".



Sobre la Rendición de Cuentas, que se presentó el miércoles 30 de junio en Diputados, comentó: "Que no jodan más con la flexibilización laboral, porque eso es para pagar menos. Jodemos a toda la humilde clase media".



Luego, cuando se le preguntó por cómo ve los liderazgos dentro del Frente Amplio, contestó: "Estoy jubilado. Doy algún consejo, como todos los viejos, para que no me den pelota. Nada más".