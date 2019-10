Mujica dijo que no le da "importancia" a los debates y señaló que son "un buen circo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica fue consultado sobre el debate que esta noche protagonizarán Daniel Martínez (Frente Amplio) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), los dos grandes favoritos a ocupar el sillón presidencial a partir del 1° de marzo de 2020, y dijo que no le da "ninguna importancia".

"Voy a contrapelo de todo. Es un buen circo planteado. Pero el decir de un tipo, ¿qué garantía le da de que pueda ser un buen gobernante? ¿De dónde sacó eso?", señaló en rueda de prensa en San José.



En ese sentido, explicó: "Yo conocí tipos discutir con los que no se puede discutir, te aplanan. Porque tienen ingenio, velocidad, pero eso no tiene que ver ni con el corazón que tienen ni con la eficiencia que pueden tener para gobernar".



"Lo poco que he podido leer de la gente que se ha dedicado a analizar esto, dice que los debates en general no definen un carajo positivamente, pero negativamente pueden definir", añadió.



Por último, Mujica dijo que en lugar de un debate "sería mejor hacer un examen o un cuestionario". "Cuando vas a un trabajo, no te piden un debate, te piden que pruebes lo que sabés", sostuvo.