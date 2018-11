Mujica dijo que hay una "presión brutal" para que sea candidato, pero que no se postulará

El expresidente José Mujica, quien durante varios meses sostuvo que no se postularía a la presidencia de la República para buscar un segundo mandato en las elecciones 2019, dijo al semanario Búsqueda que se haría un chequeo médico para definir si finalmente podrá ser precandidato.



Sin embargo, este jueves indicó: “Yo no voy a ser candidato “. “Me mantengo en el no (a la precandidatura), porque no me puedo sacar los años de encima”, añadió en declaraciones a Telenoche.



Mujica comentó también que tiene que hablar con “muchos compañeros”, que es “muy grande la presión permanentemente” para que se sume a la carrera electoral, y que estos compañeros le “dan lástima”.



“Trato de no levantar el capó lo más que pueda, porque siempre te encuentran algo. Imaginate, con 80 y pico de pirulos, pero voy tirando. Lo que pasa es que buenos muchachos, buenos compañeros, me hacen una presión brutal para que sea candidato”, señaló el exmandatario.



“Qué bollo sería que pudiera ir a un médico y me regalara 10 años, 15 años, de juventud. Qué boleto sería. Pero la verdad que todavía no existen esos magos en la medicina. Y el peso de los años me llevó a tomar una decisión que ya la tengo sustancialmente tomada”, comentó sobre su negativa a la precandidatura.



La postura del MPP



“Probablemente un viejo se tiene que hacer un chequeo cada tanto. No sé para qué es el chequeo”, dijo en la tarde de este jueves el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) Ernesto Agazzi en una ronda con periodistas.

“¿Mujica está descartado como candidato?”, consultó uno de los cronistas. “Sí, por parte del MPP sí”, enfatizó el dirigente.

“El MPP hasta ahora lo que ha resuelto es que no presenta candidato del MPP. Yo no puedo asegurarle ahora que haya una reunión mañana que cambie (esa decisión). Pero la decisión política del MPP es no presentar un candidato del MPP”, explicó Agazzi.

Esto quiere decir que el sector mayoritario del Frente Amplio no presentará a uno de sus dirigentes como precandidato para que el Congreso del Frente Amplio lo habilite a hacer campaña para las internas.

La nómina que hasta el momento se presentará en el Congreso para competir en la interna del partido de gobierno la integran Daniel Martínez, Óscar Andrade, Mario Bergara y Carolina Cosse.

Esta última es la que está más identificada con el MPP, pero serán otros grupos frenteamplista quienes la propondrán al Congreso. El MPP aún no definió a qué figura apoyará