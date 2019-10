Mujica dijo que hay jóvenes que "precisan piñazos" y Argimón retrucó: "Los boliches no educan"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Beatriz Argimón, candidata a la Vicepresidencia por el Partido Nacional, se refirió al expresidente José Mujica que ayer en un acto partidario en un bar comentó que hay jóvenes que "precisan piñazos y lo lógico es que los viejos que los golpeen para avivarlos".

Mujica se refirió a la responsabilidad que tienen las familias cuando "un gurí le agarra para el lado de la falopa".



"No hay cosa más abombada que un gurí joven , sobre todo gurí macho, las gurisas son un poco más perspicaces, pero los gurises se comen la pastilla. Y los viejo no hablamos, no tenemos tiempo porque trabajamos mucho en la sociedad de consumo. No queremos que les falte a nada a nuestros hijos, pero faltamos nosotros", señaló.



"Hay cosas que son inexplicables, giles de mierda, van a jeder por una pavada dentro de una cárcel. Y en la edad del amor, cuando el amor está acampado en cualquier esquina, están ahí como bueyes abichados, tirados", comentó.

Ante esta situación, Argimón se expresó a través de su cuenta de Twitter y destacó que "los niños, niñas y adolescentes precisan una buena educación en valores y que les brinden herramientas para enfrentar el siglo XXI".



"Los 'piñazos' son las prácticas violentas que hace tiempo se desterraron, los boliches no educan", añadió la compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou.



Asimismo, dijo que "en el abordaje a las adicciones, la voluntad del adicto y el respaldo profesional respecto a la internación es fundamental" y recalcó que "el Estado está aún muy ausente".