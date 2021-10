Mujica dijo que el gobierno "está un poquito asustado" y por eso no ajustó combustibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica apuntó este viernes contra el gobierno, que definió en las últimas horas no ajustar el precio de los combustibles de acuerdo al sistema vigente desde la instalación de la Ley de Urgente Consideración (LUC). De no haberse resulto mantener los valores actuales, la nafta Súper 95 habrían aumentado 3,8% ($ 2,69 por litro) y el Gasoil 50S 13,7% ($ 6,83 por litro), a partir del 1º de noviembre.

"Creo que el gobierno está un poquito asustado, y no quiere crear condiciones con una suba de combustible que aviven demasiado a la gente con respecto a sus intereses políticos, con respecto a la votación por el sí o no de la LUC", indicó en su audición por M24.

Mujica sostuvo que las políticas del Frente Amplio son las que permiten que el gobierno no suba las tarifas de los combustibles pese a que el último informe de la Ursea marcó subas. "Nuestras represas están muy lejos de estar a full. Sin embargo, el Uruguay no tiene carencia de electricidad y está vendiendo a lo loco", destacó el expresidente, sobre la venta de energía eléctrica de UTE a Brasil, que estimó que a fin de año se traducirá en unos US$ 400 millones.



"Esto es posible, y esto es lo que no dicen, por el juego de políticas que aplicaron los gobiernos del Frente", dijo. Destacó, además, la "formidable" planta de reconversión, que permite exportar o importar "grandes volúmenes" de energía eléctrica, que "heredó este gobierno".



Señaló que esta generación de energía supone la compra de combustible a Ancap, que ha acumulado una ganancia con esta "venta extra", que le permite al gobierno utilizar el fondo "para amortiguar y no subir el precio" de los combustibles. "No porque el gobierno se ponga generoso", indicó.



Mujica apuntó contra el llamado "factor X" (sobrecostos de Ancap) incluido en la composición del precio de combustibles de la LUC. "Antes estaba bien claro cómo era la cosa, ahora de tan transparente que lo quisieron hacer, lo oscurecieron porque no hay la más mínima innovación sino que es que aparece este famoso 'factor X'", destacó.



"La famosa política de rebaja del precio de los combustibles está lejos de ser una realidad. Por eso, el gobierno no quiere dar cachones y se está reteniendo a pesar de la suba del barril de petróleo internacional. Va a hacer lo que muchas veces se hizo, pero él criticaba cuando era oposición", subrayó el expresidente.