Mujica dijo que la erradicación de los asentamientos es un "debe del Frente Amplio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente uruguayo, José Mujica, dijo este lunes que la "erradicación de los asentamientos" es un "debe que tiene el Frente (Amplio)" y también "la sociedad entera". "Este problema no se puede solucionar por sí mismo y si no se apela a toda la sociedad”, sostuvo en diálogo con Informativo Carve (Radio Carve).

Mujica también fue consultado sobre cómo consideraba que había tratado el gobierno del Frente Amplio el tema de la regularización de los asentamientos y dijo: "Creo que faltaron recursos. Se hizo lo que se pudo, pero la presión es muy grande y tiene costos muy fuertes".



Y agregó que “la erradicación de los asentamientos costaría más de US$ 2.000 millones". "Creo que es un debe que tiene el Frente (Amplio) y la sociedad entera. Este problema no se puede solucionar por sí mismo y si no se apela a toda la sociedad”, enfatizó.

Además, Mujica explicó que este tema debería tratárselo en un "capítulo paralelo a la educación". "¿Por qué? Porque paradojalmente es que en Uruguay, el poco crecimiento demográfico, donde más tiene chiquilines es en esa franja”, dijo y luego llamó a hacer un "esfuerzo social" por este tema.



La financiación para regularizar asentamientos es el tema que más ha dividido al oficialismo en las últimas semanas, ya que aún no logran definir de dónde se extraerán los recursos para poder regularizarlos. Una de las opciones era traspasar recursos del Instituto Nacional de Colonización (INC) como se plantea en la Rendición de Cuentas, pero esa opción aún no termina de convencer.



Por ese motivo, este lunes se realizarán dos reuniones en el oficialismo: la que participará toda la bancada de la coalición para desanudar este y otros temas, y otra que involucra a los tres senadores blancos en desacuerdo -Jorge Gandini, Sergio Botana y Carlos Camy-, quienes serán recibidos por Lacalle Pou y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en la residencia de Suárez y Reyes, sobre el mediodía.