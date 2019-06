Mujica dijo que elección de octubre será “pareja”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó a la plaza Tres Ombúes en su Fusca celeste. Se sacó selfies con todos los que le pedían, firmó autógrafos, comió torta frita y hasta separó una pelea de perros. José Mujica ya no es candidato, pero se metió de lleno en la campaña del Frente Amplio.

En una mateada con vecinos de la zona ayer por la tarde, el expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) reconoció que “nos está golpeando un poco la coyuntura” con la pérdida de entre 40.000 y 50.000 empleos. Pero advirtió que eso no debe llevar a “recular” y “perder lo sumado en estos años de gobierno”.



“Porque nunca te vas a dar cuenta de lo que tienes hasta el día que lo pierdas, cuando lo pierdes te vas a dar cuenta porque los seres humanos no tenemos memoria”, afirmó. Enseguida, concluyó que “los progresos sociales no cayeron de los dioses y llegaron a la tierra porque hubo gente que luchó”.



Con el micrófono en mano, Mujica le pidió a los vecinos “tener memoria”, en ese ejercicio incluyó los años pasados de Uruguay y también de Argentina.



El expresidente dijo que “duele la destrucción” y que el 40% de los argentinos estén hoy bajo la línea de pobreza “por un proyecto que en mi juicio no era de mala intención”. “Ideológicamente estaban convencidos de que había que abrir todas las puertas y bajar los impuestos. ¡Al carajo! Pegaron un viraje que se fueron de un extremo al otro. Ahora están en una situación dramática”, subrayó. Tras el ejemplo, la conclusión fue: “En la vida se puede cambiar para peor y se puede cambiar mucho para estar mucho peor”.



Sobre Uruguay, reconoció que “hay dificultades”, “desazón” y “parece que todo se viene abajo y que es algo espantoso”. “Quisiera que se dieran una vuelta por América Latina y que vean que este país sigue siendo un país por el que vale la pena luchar y tratar de mejorarlo y conservar lo que tenemos”, enfatizó.



Según Mujica, si la economía internacional le sigue jugando en contra a Uruguay “puede venir el apriete” y “siempre va a venir con los sectores que están más jodidos recortando las políticas sociales”, en referencia a un eventual gobierno de la oposición.



Consultado por El País, Mujica dijo que la solución a la situación económica no pasa por el debate más o menos impuestos. “Hay que mover la economía, como está deprimida la economía tiende a bajar la recaudación. Hay que mover generando un ámbito favorable a la inversión”, insistió.



Mujica dijo que ve al Frente Amplio “peleando parejo” de cara octubre: “Ni va a sobrar, ni va a faltar, va a ser en la raya me parece”. Además reconoció que estas elecciones “no será sencillo” ganar con mayorías parlamentarias. Durante el acto, Mujica llamó a votar en las internas a cualquiera de los cuatro precandidatos frenteamplistas, pero dejó en claro por qué apoya a Cosse: “Hemos elegido a una doña porque en estas sociedades patriarcales tenemos el coraje de poner una mujer al frente”.

"La plata".

“Nunca vi tanta plata. Lo que pasa que cuando uno desafía los demás, qué van a hacer”, dijo Mujica a El País sobre el precandidato nacionalista Juan Sartori. Para el expresidente, la campaña empezó “rara” y advirtió que si va a seguir ese rumbo puede ser hasta “peligroso” para la democracia.



“No creo que la conciencia se pueda comprar con plata, pero nunca vi en la interna el despliegue que está habiendo hoy y por lo tanto van a aparecer muchos fantasmas, muchas promesas”, agregó sin nombrar a nadie. Como consejo, volvió a decir a los vecinos del barrio que si los vienen a comprar pidan “el doble” y “voten al que se le antoje”.



“Sé que hay comisionistas que si aseguran tantos votos van a cobrar algo. Nunca tuvimos tanta guita en vuelta flotando, pero el voto es secreto”, finalizó.

Mujica y su consejo del “Viejo Vizcacha” “Estoy como el viejo Vizcacha dando consejos”, reconoció ayer José Mujica ante los vecinos de Tres Ombúes. Se tomó unos minutos para aconsejar a las madres y “veteranos”. “Hablen más con sus hijos en la adolescencia”, porque “no hay cosa más abombada que un gurí joven, que tiene toda la fuerza de la vida, pero cree que hay un triunfo fácil y cuando se quiere acordar, por allí o por acá, termina en el Comcar”.



Insistió: “Más vale andar pelado o parecer un gil y laburar”.