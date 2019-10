Mujica sobre sus dichos sobre militares: "Si ofendí a los soldados, les pido disculpas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente de la República, José Mujica, se refirió este miércoles a la expresión que utilizó este lunes para referirse a los militares -"carne con ojos con uniforme"- y señaló: "Apurado, en una entrevista digo esa barbaridad así como salió. Si ofendí a los soldados, les pido disculpas".

Este lunes, cuando se acercó hasta el Paraninfo de la Universidad de la República (UdelaR) para participar del velatorio público de los restos de Eduardo Bleier, Mujica señaló: "¡Estoy caliente con todos! Estoy peleado con (Jorge) Larrañaga porque esto no se arregla amontonando carne con ojos con uniforme", aseguró Mujica en referencia a la propuesta –conocida como “Vivir sin miedo”- del senador blanco de reformar la Constitución en materia de seguridad.



Este miércoles por la tarde, en diálogo con VTV Noticias, Mujica respondió a la calificación de sus dichos por parte del ministro de Defensa, José Bayardi, que dijo: "Creo que utilizó una expresión absolutamente infeliz y fuera de lugar”.



"Infelices tiene razón, fuera de lugar no, señaló Mujica, y agregó: "Fueron infelices porque fueron demasiado parcas. Acá hay un problema de concepción, el problema de seguridad en mi humilde opinión no es un problema de amontonar gente con uniforme, sino mucho trabajo en la inteligencia. Lo más importante es la información, mucho más cuando se está peleando con el narcotráfico".



"El problema es que le cuesta obtener esa información. Entonces no veo que por el lado de más uniformes, gente del Ejército, se pueda arreglar, porque la Inteligencia es una especialidad específica que hay que formarla", añadió el exmandatario.



En tanto, Mujica consideró: "Los soldados del Ejército, los de abajo, son la cosa más parecida a mi clase y en años que estuve preso en los cuarteles, la cara de empatía y humanidad siempre tiene cara de soldado raso. Son víctimas, lo tratan como cosas, como tarro al basural, y la disciplina militar abre puertas para que los usen mal"



Dijo que ha visto "abusos" como que "el señor comandante manda un viaje de astilla desde Cerro Largo a su casa de veraneo en Piriápolis. Y allí tienen que ir, a picar la astilla"



Señaló que "nada de eso está en los reglamentos militares, pero se hace, aprovechando la verticalidad, y el soldado tiene que callarse la boca e ir"



"Por eso, a los soldados rasos los defiendo y les pido disculpas si se sintieron ofendidos", reiteró.

Manini Ríos

Por otro lado, se refirió a la irrupción del candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que según la última encuesta de Opción se ubica en tercer lugar en intención de voto. Mujica dijo: "Pienso que en la dispersión política, seguramente hay un cierto electorado, desconcertado, perteneciente más que nada a los partidos tradicionales, que lo está experimentando. Veremos lo que pasa, es un dato de la realidad"

"Dios los cría, si existe, ellos se juntan"

Respecto a la coalición que propone el candidato nacionalista, Luis Lacalle Pou, con todas los partidos de oposición, Mujica señaló: "Está bien, si él piensa así, está trasuntando su temperamento. En todo caso, Dios los cría, si existe, ellos se juntan".



Consultado sobre cómo van a trabajar para obtener mayoría en el Parlamento, en un escenario donde no parece que el Frente Amplio vaya a obtener este resultado, Mujica dijo: "Creo que el Frente (Amplio) va a ganar, y después sí habrá que negociar".