Mujica: en "días de enorme calentura se me fue la lengua y ofendí a nobles compañeros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

José Mujica dijo que “naturalmente” estuvo mal con respecto a sus dichos en una entrevista que se publicó en el semanario Voces la semana pasada, en la que expresó, entre otros, que la agenda de derechos "es una expresión de la estupidez humana" y el feminismo "es bastante inútil".

Además, agregó este lunes en su audición en M24 comentó que “seguramente en estos días de enorme calentura” se le fue “la lengua” y ofendió “a nobles compañeros” que en el “fondo representan matices incuestionables de la composición de nuestra herramienta”.

En referencia a sus dichos sobre Constanza Moreira, senadora por Casa Grande, a la calificó de "burra" y que "nunca entendió nada", comentó que sabe que se le “fue la lengua” y que ofendió. Además, expresó: es una “intelectual brillante de la politología a la que, dicho sea de paso, le abrí las puertas para que ingresara directamente a la actividad política y por primera vez al Senado de la República. La considero muy valiosa y muy inteligente”.



En cuanto al Frente Amplio, dijo que es una corriente política que se “caracteriza por promover compañeras como nadie”. El expresidente puso como ejemplo que todas las presidentas que tuvo la Cámara de Diputados “fueron compañeras” de su sector y que “eso fue por voluntad política”.



A su vez, hizo mención a que durante su gobierno promovió “la ley de interrupción voluntaria del embarazo porque entendía que era una manera de defender a las mujeres más humildes, a las que no tienen los recursos económicos y las que pagan el peor precio en esas circunstancias en esta sociedad”.



En la misma línea, dijo que “hace años como presidente de la República” fue con letreros por la calle “cuando empezó a menudear la violencia machista contra las mujeres”.



El exmandatario también hizo referencia a la sociedad patriarcal y dijo que “la equiparación de la mujer no es solo una cuestión de derecho natural” sino que es una “brutal conveniencia social para poder multiplicar el progreso” ya que se está “desperdiciando la capacidad de dirección de la mitad de nuestro pueblo”.



Sin embargo, expresó que el “verdadero cambio no es de palabras” sino que es cultural. Y, para que sea posible, “se necesita incorporar el conocimiento masivo de las mujeres más humildes de este país que son las que tienen más hijos y las que construyen y son, por razones naturales, las primeras educadoras de nuestros pueblos”.



A su vez, comentó: “Ahí están las mujeres que tienen que formar a las nuevas generaciones y que suelen estar enormemente alejadas por razones económicas de los bienes públicos de la cultura. Y es allí donde más duele el patriarcado y los prejuicios. Es por eso que inventamos y tratamos de promover el Plan Juntos, por la cantidad enorme de mujeres pobres donde los hombres disparan y dejan tres o cuatro hijos”.



Mujica explicó que, a su entender, se necesita que el “primer escalón de entendimiento se dé en esa sociedad para que exista cambio cultural”. Sin embargo, comentó que “para poder entender primero hay que atender. Y, para que nos empiecen a atender, no podemos atropellar con argumentos y problemas que las superan” ya que terminan “bajando la cortina de la comunicación”.



Asimismo sostuvo que el cambio no se produce “mandando sino convenciendo”. Por ejemplo, dijo que si se pone el acento en que la mujer debe ganar lo mismo que el hombre cuando realiza la misma tarea, “eso va a multiplicar toda la potencialidad de la sociedad”, y que esas “cosas las entiende la gente común y corriente, que es la inmensa mayoría”.



En cambio, si va a un “pueblo de campaña en un proceso electoral” y plantea “la libertad del cuerpo -que obviamente es un derecho natural pero todavía muchísima gente tiene prejuicios-” van a pensar que está “socavando a la familia” y lo que logra es “que se cierren y que contribuyan a sostener la sociedad patriarcal y, además, que se inclinen a la derecha”.



Mujica también hizo referencia a un tuit del senador electo Óscar Andrade en el que expresó que Moreira no fue a visitar al militar retirado y detenido por delitos de lesa humanidad Miguel Dalmao. El extupamaro comentó que le “reprochan muchachos que no estuvieron ni una hora de detenidos”. Además, dijo que fue porque luego de estar 12 años preso “quería estar seguro de que” no hacían “lo mismo, no procedíamos de la misma forma”.