Mujica descartó el efecto de la LUC en baja de delitos; afirmó que la caída es por la pandemia

El expresidente José Mujica afirmó este miércoles que las cifras de delitos comenzaron a bajar en marzo de 2020, producto de la pandemia, y no a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), de la que ahora el Frente Amplio y el Pit-Cnt buscan derogar 135 artículos.

A través de su audición radial por M24, el expresidente y exsenador destacó: "Se le atribuye a la LUC la mejora, y en realidad esta entró a funcionar en junio y los delitos empezaron a disminuir en marzo, en el mismo momento que estalla la pandemia. Sobran contradicciones con respecto a este discurso".



Si bien Mujica dijo que la LUC comenzó a regir en el mes de junio, en realidad la ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 9 de julio de 2020.

"Nos dicen que han bajado los delitos y nos manejan la información", dijo el expresidente y señaló que hay que recordar "lo que han dicho a rajatabla estudios mundiales". En ese sentido, mencionó uno publicado en la Revista Nature el 2 de junio de 2021 (A global analysis of the impact of COVID-19 stay-at-home restrictions on crime). "Es evidente que la pandemia creó circunstancias que contribuyeron en el mundo entero a bajar la cuota de delitos", afirmó.

Además, citó un estudio en el que participaron profesionales la Universidad Católica y universidades internacionales, de octubre de este año, que "también es terminante con respecto a Uruguay".



En diálogo con El País a comienzos de setiembre, Nicolás Trajtenberg (University of Manchester), declaró sobre este estudio: "Desciende la cantidad de gente que circula en las ciudades, descienden las víctimas disponibles, hay menos oportunidades. Eso es una causa. No significa que sea lo único que está operando".

El expresidente destacó además este miércoles que "fueron los gobiernos del Frente (Amplio) los que sustantivamente mejoraron en primer término los salarios" policiales, algo que consideró como el "primer reconocimiento hacia un trabajador".



Además, dijo que se mejoraron tanto el armamento, como la instrucción, los uniformes y que se "terminó con el abuso que se estaba dando con el uso del 222".



A esto "se sumó la iniciativa de abrir puertas a la sindicalización de la Policía", agregó el expresidente, que aludiendo al oficialismo lanzó: "Vaya que cacarearon y cacarearon en contra muchos que se pegan el pecho hablando del apoyo a la Policía y decían que iba a afectar la disciplina".



Consideró que antes de la organización sindical "reinaba en la Policía la realidad del gallinero, que abre a puerta a todos los abusos en nombre de la disciplina".



"Sabemos que es una tarea improbable, y nosotros no estamos para prenderle fuego a un ministro porque sabemos que ese ministerio es muy difícil por el papel que tiene que cumplir, pero nos parece que se dicen cosas con mucha picardía y hay necesidad de aclararlas", remató Mujica.