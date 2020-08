Mujica sobre denuncia contra Villar: "Pero qué casualidad, ahora se acuerdan, no me jodan"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este sábado se realizó el acto de lanzamiento de la lista 609 que apoya la candidatura de Álvaro Villar a la Intendencia de Montevideo, de cara a las elecciones departamentales del próximo 27 de setiembre.

Álvaro Villar este sábado. Foto: Leonardo Mainé

En esta instancia, que tuvo lugar en las inmediaciones del Antel Arena, participó el expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, quien mencionó los hechos denunciados en el programa Santo y Seña (Canal 4) del domingo pasado, en el que una cirujana dijo que había sido acosada sexualmente por un colega cuando Villar dirigía el Hospital Maciel. La profesional criticó el accionar el jerarca en este episodio.

"Manejar un hospital de casi 4.000 tipos, ¿no vas a tener lío? Pero qué casualidad, ahora se acuerdan, no me jodan", dijo este sábado Mujica. "No hay que retrucar, hay que tener altura y hay que cultivar la altura", agregó.

Mujica dijo que "si hay un valor que hay que cuidar es la convivencia, la tolerancia", y añadió que se vive una "época también venenosa por lo que significa la comunicación digital, donde cualquier belinún dice cualquier disparate y no es responsable de nada".



"Además, desde hace un tiempo a esta parte en las campañas electorales en toda América hay un conjunto de recursos sucios que no son improvisados, son pensados, trabajados deliberadamente, con campañas sistemáticas de acusaciones, que tratan de ir creando un espíritu de mella en las multitudes", afirmó. "Eso está calculado, no cae del cielo porque sí, es todo un oficio", dijo.

"Se usa para destruir candidaturas. Golpea sobre el campo de las emociones. No te trabaja el balero, te trabaja tu parte emotiva. Es una forma de dominar a la gente. Y eso está en juego", dijo.

Mujica se refirió por otro lado a la basura que se genera y dijo que esto “no se arregla con los servicios municipales” sino que se precisa un “largo cambio cultural”.

“Es una formidable batalla cultural” que “supera la capacidad de cualquier intendencia, tenemos que cambiar”, agregó el expresidente. “Es impostergable ir generando en los chiquilines una cultura distinta a la que tenemos nosotros”, comentó.

Mujica también habló de la condición de médico de Villar y dijo sobre estos profesionales: “Cuando hablás con estos tipos, siempre te están observando los síntomas, y eso es grandioso. Eso lo aprendí con Tabaré (Vázquez)”.

Para finalizar el acto, el expresidente dijo que siente que está “cumpliendo” con el “deber” al apoyar la candidatura de Villar dado que “la renovación no es solo una cuestión de edad". "Tiene que ser un trabajo consciente, porque la causa de la igualdad permanece y permanecerá mucho tiempo por delante. Es el sostén de nuestras verdaderas preocupaciones”, añadió.



José Mujica. Foto: Leonardo Mainé

Antes de Mujica tomó la palabra Villar, quien dijo que ha “tratado de entender todo lo que falta por hacer” en la capital, pese a que agregó que “es verdad que hay que reconocer todo lo que se ha hecho, porque Montevideo es otra”.

“El voto se gana por encima de todo con nuestro trabajo. No tengo ninguna duda de que el Frente Amplio es la mejor herramienta que hemos creado para transformar la ciudad, este departamento, y todo el país en bien de la gente”, afirmó.

“Queremos escuchar, entender, pero no para la contemplación pasiva. Vamos a tratar de entender cómo hacerlo mejor”, dijo.



El jueves pasado Mujica opinó acerca del rechazo del Frente Amplio a que sus candidatos a Montevideo -Villar, Carolina Cosse y Daniel Martínez- mantengan una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, algo que había pedido Villar. "Esto es puro ruido, no daba para darle la importancia que le dieron", dijo el exmandatario.

"Me parece que se termina haciendo una oleada en una palangana porque era un asunto totalmente secundario y ahora se transformó en una cosa importante", agregó en entrevista con Radio Universal.