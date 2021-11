Mujica cuestionó beneficio de laboratorios y criticó a la “alta política” por no alcanzar vacunación universal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica apuntó este miércoles contra la "alta política de los gobiernos centrales del mundo" para resolver la situación de la pandemia del coronavirus y alcanzar una vacunación universal, y cuestionó el beneficio que esto genera a los laboratorios que han desarrollado las vacunas anticovid.

"No ha fallado la ciencia, ha tenido un salto espectacular. Lo que ha fallado es la política en el sentido amplio y profundo del término. Es evidente que mientras existan zonas de la tierra donde no se ha vacunado, la enfermedad tiene las condiciones para seguir mutando y cambiando, y uno se hace esta pregunta: esto, ¿acaso no lo saben los laboratorios que han investigado estas vacunas?", lanzó el expresidente en su columna radial por M24.

En esa línea, señaló que "si la humanidad hubiera tomado decisión dura de compartir el conocimiento e incentivar que se produjeran por todas partes la mayor cantidad de vacunas posibles sin tener en cuenta los intereses de los laboratorios, que son empresas gestadoras de vacunas, es probable que el mundo ya estuviera totalmente vacunado".



"La existencia endémica de la enfermedad por todas partes, ¿no obligará a que permanente estemos recambiando las vacunas? Y eso, ¿para quién puede ser beneficioso? Vaya pregunta", agregó.



Mujica remarcó que "a todo el mundo le convendría un mundo totalmente vacunado, para paralizar los contagios lo más posible, lo más rápido posible". Pero esto "no se ha hecho y está asegurando que el peligro latente se mantenga permanentemente, con la puerta abierta que las nuevas variantes".



Esto, consideró, "tal vez determine que haya que hacer nuevas investigaciones, y nuevas vacunas, y así sucesivamente, por no haber atacado globalmente esta enfermedad", lo que entiende, "ha tenido un costo enorme" tanto en la cantidad de muertos, los servicios de salud y un "descalabro mayúsculo de la economía".



Para el dirigente opositor, esta situación "es una comprobación que nuestra civilización, políticamente no está a la altura de la tecnología, la ciencia y los desafíos que ha desatado".



"Lo que falla es la alta política de los gobiernos centrales del mundo, que en los hechos han priorizado el interés privado de la investigación privada, empresarial. Lo han colocado al tope de defender globalmente la estabilidad de la vida en el transcurso de estos dos años", aseguró.



"¿Aprenderemos que hay decisiones que tienen que ser globales? El tiempo dará respuesta", remató su mensaje Mujica.